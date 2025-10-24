Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de cómo quedará el proyecto del nuevo edificio en el barrio de Altzate.

La música de Errenteria dará un salto con el nuevo edificio que se ubicará en Altzate

El proyecto contará con un presupuesto de 4,8 millones de euros y se prevé que las obras de construcción arranquen con el nuevo año

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:31

Los agentes relacionados con el ámbito de la música contarán con un nuevo espacio en el que poder desarrollar su actividad. Y es que el ... Ayuntamiento ha presentado la nueva construcción que se edificará en el nuevo barrio de Altzate. Esta casa de la música estará ubicada, en el solar vacío entre las casas que se han construido en la orilla del río.

