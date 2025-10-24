La música de Errenteria dará un salto con el nuevo edificio que se ubicará en Altzate

Los agentes relacionados con el ámbito de la música contarán con un nuevo espacio en el que poder desarrollar su actividad. Y es que el ... Ayuntamiento ha presentado la nueva construcción que se edificará en el nuevo barrio de Altzate. Esta casa de la música estará ubicada, en el solar vacío entre las casas que se han construido en la orilla del río.

Un proyecto que nació de la necesidad de crear un equipamiento que ofreciera las condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad. Al mismo tiempo, estaba prevista la edificación de un equipamiento en el nuevo barrio de Altzate, aún en construcción, en el solar vacío entre las casas que se han construido en la orilla del río. Cruzada la necesidad y la oportunidad surgió la idea de construir en Altzate la que será la casa del asociacionismo en el ámbito de la voz y la música, contemplada en el Plan de Mandato 2023-2027.

Esta casuística llevó a al Ayuntamiento a compartir este proyecto con con los agentes que operan en el ámbito de la voz y la música en el municipio. Tras ello, se decidió trabajar conjuntamente el diseño de este nuevo equipamiento.

Ampliar La alcaldesa y los distintos agentes en la presentación del proyecto

Un año de reuniones

Todo comenzó hace un año, con la intención de hacer realidad la oportunidad, el Ayuntamiento puso en marcha junto a los agentes un proceso participativo. Participaron la Banda de Música de Errenteria, el Otxote Karnaba y los coros Andra Mari, Landarbaso y Zaria. Además de ellos, en el proceso participaron varias personas que trabajan profesionalmente en el ámbito de la voz y la música en la localidad, junto con representantes de los diferentes departamentos municipales.

Tras realizar este diseño compartido, el estudio de arquitectura Beldarrain ha convertido en proyecto arquitectónico lo imaginado de manera colectiva.

Licitación en noviembre

El proyecto ya está definido y las obras de construcción contarán con un presupuesto de 4,8 millones de euros. Precisamente, el Ayuntamiento prevé poner en marcha el proceso de licitación a lo largo del mes de noviembre para poder comenzar las obras de construcción con el nuevo año. Si todo marcha bien, las obras pueden estar terminadas para junio de 2027.

En cuanto al proyecto, el Equipo de Gobierno destaca que «es una muestra de la importancia y capacidad que tienen los agentes del ámbito de la voz y la música en Errenteria». Y es que a nadie se le escapa que la cultura es una base fundamental de la villa galletera. Y en concreto la música, en todas sus formas.

Asimismo, «el proyecto viene a reforzar el carácter de fábrica cultural del municipio. Más allá de la dimensión local, este nuevo equipamiento pretende ser un espacio de referencia a nivel territorial».

Ampliar Interior del edificio proyectado.

Este nuevo espacio fomentará según el consistorio «la colaboración entre ellos y la creación de nuevos proyectos. De este modo se abrirán nuevas posibilidades que hoy no imaginamos y dando un salto cualitativo importante».

Este equipamiento que se construirá en el nuevo barrio de Altzate cuenta también con una mirada al barrio. Y es que el equipamiento incluye una nueva cafetería y restaurante, situada en la orilla del río. Precisamente el diseño arquitectónico ha intentado integrar el equipamiento lo más adecuadamente posible en el barrio. En cuanto a su forma, según se puede apreciar en las imágenes, el edificio contará con dos plantas y tendrá una forma redondeada.

Altzate coge forma

Tras la licitación de este proyecto Altzate ya comienza a ultimar los detalles de su futuro. En este aspecto, este 2025 ha sido un año de avances en la zona. En concreto, el nuevo barrio acogió a los primeros vecinos que viven en la zona de Errenteria a finales del pasado mes de marzo. En esta línea, como recordó en ese momento Sergio Fernández López de Munain, director técnico y director comercial del Grupo Gailur, empresa promotora del 95% de las viviendas, «los próximas hogares que se entregarán dentro de los límites de la villa galletera se concederán a finales de 2025».

Por tanto la villa galletera acogerá a sus nuevos vecinos de aquí a final de año.