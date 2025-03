«Todo el mundo debería animarse a donar»

Martin Sansinenea Errenteria Sábado, 8 de marzo 2025, 21:32 | Actualizado 22:10h. Comenta Compartir

Donar parte de uno mismo puede ser uno de los actos de solidaridad más bonitos. Algo que es relativamente sencillo de lograr en Errenteria, gracias a 'Aukerak Sortzen. Haizea Izan', que cada mes organiza en Merkatuzar una jornada para donar sangre.

No obstante, y a pesar de que hay continuas donaciones, desde la asociación destacaban que «notábamos una falta de público joven». Parece que a los jóvenes les cuesta más acercarse a este tipo de puntos. Quizás por miedo, o por desconocer la importancia de donar sangre.

A pesar de ello, en el último proceso, Aukerak Sortzen se encontró con una grata sorpresa. Iraide Zurutuza, junto a cinco de sus amigas, acudió hasta Merkatuzar a donar sangre. Una idea que comenzó cuando su hermana le animó a unirse a esta causa. «Me dijo que al tener 18 años ya podía donar sangre, y yo sin dudarlo lo comenté con mis amigas y así comenzó», asegura satisfecha. En este sentido, sus estudios también tienen algo que ver. «Me dije a mí misma que como estudiante de enfermería tenía que unirme a este tipo de acciones, ya que son muy necesarias para la sociedad», señala Iraide. Por ello, «pregunté a cinco compañeras si querían unirse, y tras terminar la clase vinimos a Merkatuzar».

«A todos a los que les da miedo donar sangre les digo que se animen», asegura la estudiante Iraide Zurutuza

Por su parte, otra de las razones por las que acudieron fue «porque sabemos que hay una falta de donantes importante». Y es que como recalca, «hay personas a las que se les salva la vida con nuestra sangre, y es algo que a nosotras no nos quita mucho tiempo». Porque el proceso es muy sencillo. «Acudimos por la tarde y en pocos minutos ya habíamos terminado con el proceso», afirma.

No obstante, a pesar de ser algo rápido y que no conlleva ningún tipo de esfuerzo, la realidad es que no hay muchos grupos de jóvenes que se animen a hacer esto. Por ello, «cuando llegamos, recuerdo que nos comentaron que esto no era lo normal», asegura Zurutuza. Quizás por ello, el equipo de Aukerak Sortzen estaba «muy contento, no se lo podían creer».

En este sentido, Zurutuza hace una recomendación a todas las personas jóvenes. «Sin ninguna duda, esto es algo a lo que mucha más gente se tendría que animar ya que es algo que ayuda muchísimo a otras personas». Y a aquellos que tienen miedo, «les digo que es algo que no duele nada».

'Aukerak Sortzen. Haizea Izan'

Una manera de actuar que alegró y mucho a las personas de 'Aukerak Sortzen. Haizea izan'. Y es que como destacan, «por lo general suele ser más complicado que los jóvenes se acerquen hasta Merkatuzar para donar sangre.

Sin embargo, y por primera vez, la franja de edad de entre 18 y 35 años fue la que más donaciones hizo. Una marca sensacional, y que demuestra que sí que hay jóvenes dispuestos a volcarse con esta causa. Por ello, y con el objetivo de aumentar los donantes de estas edades, desde el 'Aukerak Sortzen. Haizea Izan' anima a todo el mundo a sumarse a esta iniciativa.

En la última sesión para donar sangre la franja de edad de los donantes de entre 18 y 35 años fue la más numerosa

En este aspecto, como destacan, «nos olvidamos que donar sangre es salvar vidas. Donar sangre en nuestro país es altruista e impagado». Junto a los donantes es imprescindible que haya un equipo dispuesto a invertir su tiempo en estas causas. Algo que desde 'Aukerak Sortzen. Haizea Izan' realizan.

Por ello, en caso de que cualquier persona tenga interés en sumarse a esta iniciativa puede mandar un mensaje al teléfono 688 765 398, o mandar un correo a aukeraksortzen@gmail.com para poder recibir más información sobre el siguiente proceso de donación que de nuevo será en Merkatuzar.

