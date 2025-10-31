Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Buen ambiente en la Ruta de la Calabaza

Buen ambiente en la Ruta de la Calabaza Lusa
Errenteria

Monstruos, fantasmas y calabazas llenan de terror Errenteria para celebrar la Gau Beltza

Mayores y pequeños disfrutaron de la Ruta de la Calabaza con un recorrido en el que vecinos admiraron los disfraces más tenebrosos

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:48

La noche más terrorífica del año volvió a ser la de Gau Beltza. Y es que de nuevo la jornada denominada como Halloween por algunos ... quedó en un segundo plano en la villa. ¿Qué es al lado de la Gau Beltza? Ayer se volvió a demostrar en las céntricas calles, donde cientos de personas hicieron un bonito recorrido con atuendos que sin duda dieron algún que otro susto a los viandantes.

