El Molino de Fanderia ofrecerá una salida al Parque Natural de Aiako Harria

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El penúltimo mes del año vendrá cargado de interesantes actividades en Fanderiako Errota. Como es habitual, siendo el segundo fin de semana del mes, el molino permanecerá abierto, el sábado de 11.30 a 14.00 horas y el domingo de 10.30 a 14.00 horas. En dichas horas se podrá conocer su historia, verlo en marcha y conocer la importancia del río para su funcionamiento y como ecosistema y fuente de vida.

No obstante, quienes acudan el 8 de noviembre contarán con una actividad especial. Desde las 10.30 hasta las 11.30 horas, se invitará a los visitantes a crear juguetes con residuos. Para esta actividad familiar será necesaria la inscripción previa y será gratuita.

En cuanto a la actividad especial del mes, desde el Molino se ha propuesto realizar una bonita ruta montañera de alrededor de siete kilómetros. Esta caminata se ha preparado para el 16 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas.

Quienes decidan acudir podrán disfrutar del otoño dentro del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aiako Harria (Red Natura 2000). Las cumbres del monte Aldura nos ofrecerán una vista única del valle. Será una actividad gratuita, pero que requerirá inscripción previa.

Para poder acudir a las actividades o recibir cualquier información puede contactarse llamando al número de teléfono 943 494 521 o al 690 720 264 y enviando un email a turismoa@oarsoaldea.eus o al correo electrónico galemysfanderia@ gmail.com.