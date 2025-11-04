Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Todo listo en el Molino.

Errenteria

El Molino de Fanderia ofrecerá una salida al Parque Natural de Aiako Harria

El museo abrirá sus puertas este fin de semana en el que se podrán crear juguetes a partir de residuos

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El penúltimo mes del año vendrá cargado de interesantes actividades en Fanderiako Errota. Como es habitual, siendo el segundo fin de semana del mes, el molino permanecerá abierto, el sábado de 11.30 a 14.00 horas y el domingo de 10.30 a 14.00 horas. En dichas horas se podrá conocer su historia, verlo en marcha y conocer la importancia del río para su funcionamiento y como ecosistema y fuente de vida.

No obstante, quienes acudan el 8 de noviembre contarán con una actividad especial. Desde las 10.30 hasta las 11.30 horas, se invitará a los visitantes a crear juguetes con residuos. Para esta actividad familiar será necesaria la inscripción previa y será gratuita.

En cuanto a la actividad especial del mes, desde el Molino se ha propuesto realizar una bonita ruta montañera de alrededor de siete kilómetros. Esta caminata se ha preparado para el 16 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas.

Quienes decidan acudir podrán disfrutar del otoño dentro del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aiako Harria (Red Natura 2000). Las cumbres del monte Aldura nos ofrecerán una vista única del valle. Será una actividad gratuita, pero que requerirá inscripción previa.

Para poder acudir a las actividades o recibir cualquier información puede contactarse llamando al número de teléfono 943 494 521 o al 690 720 264 y enviando un email a turismoa@oarsoaldea.eus o al correo electrónico galemysfanderia@ gmail.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Molino de Fanderia ofrecerá una salida al Parque Natural de Aiako Harria

El Molino de Fanderia ofrecerá una salida al Parque Natural de Aiako Harria