Eñaut Gracia: «Hay que mirarse al espejo y reflexionar sobre nuestro modelo de sociedad»

El Ayuntamiento habilitó hace un mes el albergue de Belabaratz, un espacio en el barrio rural de Zamalbide que hasta ahora funcionaba como albergue y que ahora sirve para confinar a todas aquellas personas que usualmente viven en la calle. Hemos conversado con el concejal ... Eñaut Gracia para saber más de esta iniciativa.

–Son varias las personas que viven a pie de calle en nuestra villa, ¿cuál ha sido la forma de acercarse a este colectivo?

–Desde el ayuntamiento veníamos trabajando con las personas que viven a pie de calle hace ya un tiempo, sino hubiera sido imposible tener que empezar ahora. Nuestra sociedad tiene un problema de exclusión grave y existe una periferia de la periferia, que son esas personas que viven en la calle y es una problemática que compartirnos todos los municipios más o menos grandes. Pensamos que teníamos que actuar, hacer algo. Se trata de un colectivo de personas con marcos cognitivos deteriorados, con problemas de consumos, con mucho tiempo viviendo en calle, lo que les hace ser de una forma muy particular.

Confinamiento: «Es la oportunidad para empezar a hacer un trabajo de intervención social que les permita no volver a la calle»

–Para ello se ha necesitado de un profesional en educación social...

–Así es, invertimos la lógica, en vez de invitarlos a que se acerquen nosotros fuimos a buscarlos, acercarnos mediante un educador social, que fue ganando un vínculo con estas personas reiterando las visitas y ganando su confianza. Antes de la amenaza del Covid-19 ya habíamos sacado a tres personas de la calle.

–Al Gaztelutxo se le ha sumado hace ya varias semanas Belabaratz, que es un espacio en el ámbito rural, ¿cuántas personas están actualmente confinadas en este albergue?

–Actualmente están confinadas 14 personas, llevamos 10 personas que estaban en las calles de Errenteria y las otras personas son una de Pasaia, otra de Oiartzun y otra de Donostia. Se ha hecho un gran esfuerzo y en la medida de las posibilidades.

–¿Cuál es el funcionamiento del albergue de Belabaratz? ¿con qué personal se cuenta para su funcionamiento?

–La clave es el confinamiento, igual que para todos, había que plantear lo mismo, asegurar que permanezcan todo el proceso. Una vez que entraron había que seguir las recomendaciones sanitarias, en dos o tres días se ubicaron a todas estas personas y desde entonces los únicos que tienen acceso para entrar y salir son el personal de protección civil que les lleva la comida, siguiendo todas las recomendaciones para la manipulación de los alimentos y luego los educadores y la vigilancia. Tenemos una vigilancia las 24 horas y diferentes educadores que cubren 21 horas al día. No era la idea meter a las personas y echarles llave, por otro lado es la oportunidad para empezar a hacer un trabajo de intervención social que permita que no vuelvan a recaer en calle.

–¿El ayuntamiento ha tenido que cambiar la norma de la estancia temporal en el Gaztelutxo para poder asegurar que estas personas cumplan el confinamiento?

–Sí, en Gaztelutxo se venía de un proceso desde el 2018. Se cerraba el mes de agosto. El año pasado se cerró 15 días, y este año se espera que esté abierto todo el año. Tenemos dos perfiles, las personas que están de forma indefinida porque están haciendo un proceso y quienes están en tránsito que antes podían estar solo tres noches por cada tres meses, y ahora hemos alargado a siete noches por cada tres meses. Debido al Covid-19 se ha realizado un confinamiento, y se encuentran un total de 17 personas bajo este régimen en este momento.

–Hay quien ha rehusado recluirse.

–El principio de autonomía se debe respetar, es uno de los principios básicos de la libertad del individuo, toda vez que no haya un informe médico que indique su confinamiento o que sean personas peligrosas o requieran tutela. Aunque lo quisiéramos, no podemos obligarles a estar confinados, es muy difícil incapacitar a una persona y por lo tanto tutelarlo. Se tiene que hacer un trabajo de convencimiento y en todos los casos no se ha logrado, aunque sí en una gran mayoría. Vivir en la calle pasa un peaje brutal, y es muy complicado trabajar, hay personas que han rehusado este servicio, hay quienes ya tienen muy deteriorada su salud emocional y les resulta muy difícil acomodarse a una nueva situación.

–¿Qué ayuda se les está brindando a los que no se han confinado?

–Desde el lado humano hemos tratado de acercarnos y por lo menos garantizarles dos cosas, por un lado, comida, y por otro un lugar donde puedan darse un baño una vez por semana, estas personas hacen uso de las duchas del frontón Agustina Otaola en Fanderia, de momento una vez por semana. Estas personas suelen vivir de pedir, pero en un estado de confinamiento han perdido la posibilidad de conseguir dinero, es por ello que una vez al día se les lleva alimentos con la esperanza de que cuando pase la amenaza del Covid-19 se pueda continuar con el trabajo de acercamiento para intentar hacer una intervención.

–¿Alguno ha presentado síntomas del Covid-19?

–Una de estas personas presentó síntomas pero tras hacerle la prueba felizmente ha dado negativo. Es importante terminar con una reflexión, como sociedad nos debemos un diálogo sincero como que nadie quiere vivir en calle, pero la realidad es que, aunque trabajemos, se trata de un problema sistémico y cuando esta crisis finalice hay que mirarse al espejo y reflexionar sobre nuestro modelo de vida y nuestro modelo de sociedad.