Miguel Urbán (Eurodiputado de Podemos): «Las políticas actuales están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común» Miguel Urbán en las horas previas a la presentación. / ARIZMENDI El activista y político español, cofundador de Podemos, presentó ayer en Errenteria el libro del que es co-autor 'Disparen a los refugiados' MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:15

Miguel Urbán, eurodiputado portavoz de la Secretaría de Europa y coordinador del Área de Memoria Histórica, visitó ayer el municipio para presentar su último libro 'Disparen a los refugiados'.

-¿En qué momento le surge la necesidad de escribir un libro de esta temática?

-Surge un poco del trabajo que he ido realizando en los últimos años visitando los campos de refugiados por media Europa y también fuera de ella, y viendo un poco lo que estaba pasando. Estaba en Calais y vi como estaban desalojando y quemando las casas de las personas que estaban allí sin darles ningún tipo de alternativa, y me pregunté por qué. No por qué estaba pasando, sino por qué lo permitíamos.

-¿Pero cree que la ciudadanía es realmente consciente de esta situación?

-La ciudadanía es plenamente consciente de que las políticas actuales están generando muerte, están convirtiendo el Mediterráneo en una de las mayores fosas comúnes del mundo. A las ongs, que eran una tabla de salvación para mucha gente, se las ha criminalizado. Y en mi libro, yo quería responder a por qué la ciudadanía lo está permitiendo. También hablo de que no estamos ante un crisis migratoría, si no que es una crisis de Europa, que se expresa en una de sus formas con unas políticas de vulneración de los derechos humanos.

-¿Cree que está en manos del parlamento europeo paliar este tipo de conflictos?

-No. El parlamento Europeo no tiene competencias legislativas. Llevan tiempo haciendo todo tipo de declaraciones, con el tema de cuotas, de acogidas... incluso criticando los modelos de externalización de fronteras de Libia, donde no se respeta en ningún caso los derechos humanos y aún así le estamos dando más de cinco mil millones de euros de todos nuestros contribuyentes para que hagan de matones de frontera de la Comunidad Europea. En Europa se está asumiendo la agenda de la extrema derecha, y lo que necesitamos es la construcción de movimientos populares y sociales para que hagan que las instituciones se muevan, como por ejemplo, el Gobierno Vasco, que ahora habla de ampliar cuotas de refugiados o fletar un barco para mandar al Mediterráneo, algo que sería imposible sin un movimiento social autoroganizado como 'Ongi Etorri Errefuxiatuak' por abajo.

-¿En una ciudad como Errenteria, se puede aportar algo?

-Los municipios tienen mucho que decir. Son la primera trinchera de la acogida y lo que hay que hacer son políticas públicas que sustancien esta acogida, ya que en muchas ocasiones, se quedan en meras pancartas de bienvenida.