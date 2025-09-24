Un mercado de bicicletas de segunda mano, mañana en la Alameda

M. S. Errenteria. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Errenteria contará mañana jueves con un mercado de bicicletas de segunda mano. Una iniciativa que viene enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y a la que la villa galletera se ha sumado. El mercado se celebrará en la Alameda entre las 16.30 y las 20.00 horas.

El mercado funcionará mediante el sistema de venta en depósito y el servicio de recogida estará abierto el mismo día de 15.00 a 16.30 horas. Para participar es imprescindible preinscribirse rellenando el formulario que se puede encontrar en merkabi.eus/ errenteria o llamando al teléfono 943 67 02 49.

Se concertarán citas previas para evitar posibles colas de espera el día del mercado. No se admitirán precios superiores a 600 euros. Asimismo, se recuerda que podrán participar únicamente las personas mayores de edad y se solicitarán el DNI y un número de teléfono.

Además de la venta de bicicletas también se desarrollarán más actividades el mismo día. En la Plaza Lehendakari Agirre, de 17.00 horas a 19.00 horas habrá juegos de calle realizados en madera y material ciclista para el público familiar. Por su parte, junto a los juegos de movilidad, de 17.00 a 19.00 horas se desarrollará un taller participativo para público familiar.