Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Errenteria

Un mercado de bicicletas de segunda mano, mañana en la Alameda

M. S.

Errenteria.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49

Errenteria contará mañana jueves con un mercado de bicicletas de segunda mano. Una iniciativa que viene enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y a la que la villa galletera se ha sumado. El mercado se celebrará en la Alameda entre las 16.30 y las 20.00 horas.

El mercado funcionará mediante el sistema de venta en depósito y el servicio de recogida estará abierto el mismo día de 15.00 a 16.30 horas. Para participar es imprescindible preinscribirse rellenando el formulario que se puede encontrar en merkabi.eus/ errenteria o llamando al teléfono 943 67 02 49.

Se concertarán citas previas para evitar posibles colas de espera el día del mercado. No se admitirán precios superiores a 600 euros. Asimismo, se recuerda que podrán participar únicamente las personas mayores de edad y se solicitarán el DNI y un número de teléfono.

Además de la venta de bicicletas también se desarrollarán más actividades el mismo día. En la Plaza Lehendakari Agirre, de 17.00 horas a 19.00 horas habrá juegos de calle realizados en madera y material ciclista para el público familiar. Por su parte, junto a los juegos de movilidad, de 17.00 a 19.00 horas se desarrollará un taller participativo para público familiar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un mercado de bicicletas de segunda mano, mañana en la Alameda