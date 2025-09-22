El mercado de bicicletas de segunda mano llega a Errenteria

Errenteria tendrá un mercado de bicicletas el próximo viernes 26 de septiembre. Una iniciativa que viene enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad ... Sostenible y a la que la villa galletera se ha sumado. El mercado se celebrará en la Alameda entre las 16.30 y las 20.00 horas.

Los participantes deberán llevar las bicicletas y los patinetes que quieran vender y dejarlos al equipo de organización. El mercado funcionará mediante el sistema de venta en depósito y el servicio de recogida estará abierto el mismo día de 15.00 a 16.30 horas. Para participar es imprescindible preinscribirse rellenando el formulario que se puede encontrar en www.merkabi.eus/errenteria o llamando al teléfono 943670249.

Se concertarán citas previas para evitar posibles colas de espera el día del mercado. No se admitirán precios superiores a 600 euros. Asimismo se recuerda que podrán participar únicamente las personas mayores de edad y se solicitarán el DNI y un número de teléfono.

Por su parte, el personal de la organización se encargará del cuidado y la venta de los objetos en el servicio de venta en depósito. A la finalización del mercado, se entregará el dinero recaudado de las ventas o los objetos que no se han vendido a sus propietarios. Por tanto se trata de una oportunidad excelente para comprar la bicicleta a un precio inmejorable.

Juegos y talleres

Además de la venta de bicicletas también se desarrollarán más actividades el mismo día. En la Plaza Lehendakari Agirre, de 17.00 horas a 19.00 horas habrá juegos de calle realizados en madera y material ciclista para el público familiar. Además, y en colaboración con el Club Ciclista Laguntasuna y Otxe, se ofrecerá un circuito de habilidad con obstáculos para disfrutar en bicicleta.

Asimismo, junto a los juegos de movilidad, de 17.00 a 19.00 horas se desarrollará un taller participativo para público familiar. Se trata de un circuito con piezas de madera para la circulación de vehículos, elaborados con chapas.

Por último, Lekuona Fabrika acoge hasta el 28 de septiembre una exposición fotográfica en el que la bicicleta y el reciclaje de sus elementos serán el eje. Se ubicará frente a la entrada de Lekuona Fabrika y la entrada será libre durante todo el día.