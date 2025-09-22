Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El mercado tendrá lugar en la Alameda.

Errenteria

El mercado de bicicletas de segunda mano llega a Errenteria

La iniciativa se llevará a cabo el viernes de 16.30 a 20.00 horas y se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

Errenteria tendrá un mercado de bicicletas el próximo viernes 26 de septiembre. Una iniciativa que viene enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad ... Sostenible y a la que la villa galletera se ha sumado. El mercado se celebrará en la Alameda entre las 16.30 y las 20.00 horas.

