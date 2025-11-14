«El mejor poema es el que le gusta al lector»

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Cuando algo se hace con pasión es más sencillo que salga bien. Al menos así suele ser. No obstante, cuando uno encuentra en la escritura una afición con la que además de entretenerse consigue enganchar a otros por el camino, el hobby pasa a convertirse en un arte.

De mayor o menor trascendencia, pero al menos, de alguna. Eso es lo que ocurre cuando un lee las obras de Jose Luis Insausti Urigoitia (Errenteria 1949), quien ha publicado su última obra 'Poemas del jardín de mi Alma'. Un libro que nace de su propia historia, de sus vivencias, de lo que sus ojos han visto. «Me considero un escribidor, y esto es lo que presento». Quizás por ello, sonríe (no es para menos) cuando habla de esta obra en la que los poemas son los protagonistas.

En ella, «dejo ver los reflejos del alma, un rincón donde el amor y los sentimientos se entrelazan en verso, cada letra, cada página guardan secretos del corazón, esperando llegar hasta los lectores».

Por su parte, este segundo libro de poemas nace de «mis vivencias, de lo que me ha tocado pasar», asegura ilusionado. Unas estrofas que sin duda le devuelven a aquellos tiempos. «Cuando uno escribe algo del pasado le vienen imágenes a la cabeza. Somos capaces de recordar esas tardes en las que jugábamos con nuestros amigos, y eso es realmente bonito».

De hecho, esa es la clave. Lo cotidiano. «Me inspiro en el mundo que me rodea, encargándome de plasmar en papel todo aquello que me pasa por la cabeza, sin pensar si hay o no rima, si es o no prosa, tan sólo quiero que fluya».

«Me quedo con vosotros»

Entre todos los poemas que contiene este libro se podría pensar que hay algún favorito. No obstante, como destaca el errenteriarra, «para mí no hay uno que sea mejor que otro». Y es que como subraya, «todos son diferentes, pero a mí me gustan por igual».En este aspecto, lo que tiene claro es que «el mejor poema es aquel que le gusta a mis lectores».

Asimismo, cree firmemente que «mi obra todavía tiene que escribirse, puesto que mi mejor trabajo probablemente está todavía oculto en las páginas de mi futuro libro».

Un libro para unos pocos

Unos lectores que pueden considerarse afortunados, puesto que Insausti ha decidido no vender el libro de la manera habitual. «Mi intención es que puedan disfrutar de estos poemas personas cercanas a mí». Algo que «me hace feliz». Se nota en sus ojos, que brillan cuando coge el libro y comienza a explicar algunas de sus características. Entre ellas destaca el árbol que se encuentra en la portada, el cual representa «esa unión que me gustaría ver entre todas las personas que formamos esta sociedad».

«La sociedad ha cambiado»

En este aspecto, Insausti ve una población «muy distinta, especialmente con los jóvenes». No obstante, el escritor aprecia una sociedad «muy individualista en la que no conocemos mucho de los demás». Lo demuestra con un ejemplo. «Antes todos conocíamos a quienes vivían en nuestros portales, nos ayudábamos, éramos buenos conocidos, pero ahora eso no es así, ¿a quién le interese cómo se llama su vecino del cuarto?», se pregunta.

Por su parte, como destaca en el anverso del libro, «hoy en día se ha puesto de moda eso de vivir el presente y el ahora, y eso está muy bien». En esta línea, lo afirma puesto que «somos arquitectos de nuestra vida».

Su ayuda continúa

Una vida en la que continúa dedicándose a los demás. «Sigo recitando poemas a esas personas mayores que padecen soledad en el centro de la residencia de San Pedro como miembro de Nagusilan». Una manera de disfrutar de su tiempo con la que además ayuda a personas que lo necesitan.

Precisamente de ellos se acuerda cuando habla sobre su rutina. «Todos los jueves me encuentro con ellos para recitarles poemas», destaca satisfecho. Una labor que se suma a otras tantas. Por este motivo, Insausti asegura que «mi idea es que esta sea mi última publicación». Algo que de momento es una idea.

