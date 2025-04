«Lo mejor es que en cada combate notamos una mejora»

Martin Sansinenea Errenteria Miércoles, 30 de abril 2025, 20:05 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

Los combates de boxeo son duros, tanto física como mentalmente. Por ello, la preparación es fundamental. Lo saben bien en el Team Látigo. Quizás por ello se trajeron de la localidad francesa de Orleans unos resultados fantásticos, además de una experiencia en equipo que como tantas otras será imborrable.

Entre ellos, Fermín Barrenechea y Denis Ramón Cruz Zelaya, conocido como Nica, regresaron especialmente satisfechos de su paso por Francia. Y es que Nica, fue coronado como ganador del peso de 63,5 kilos en el Campeonato Internacional Cuatro Naciones. «Fue una experiencia increíble en la que se volvió a demostrar que el trabajo tiene su recompensa», asegura. Y es que además de salir vencedor de su categoría, Nica fue nombrado como el mejor boxeador del evento, algo que en un principio no tenía en mente. «En mi primer combate gané por Ko técnico», destaca orgulloso. Por su parte, el segundo lo venció a los puntos.

En este sentido, el boxeador destaca que «conseguir ese reconocimiento es importante, pero para mí la clave fue que me ví mejor que nunca». Además, Nica recuerda que combatió en un peso menor al que lo suele hacer, algo que como no podía ser de otra manera, añadió dificultades. «Bajé mucho de peso, y recuerdo que la noche antes de ir a Orleans estaba cien gramos por debajo del peso». No obstante, un viaje largo, además del cansancio hizo que «subiera algo de peso, por lo que tuve que entrenar según llegué». Algo que por su puerto «mereció la pena porque las peleas salieron de maravilla».

No es solo el combate

Cuando alguien enfrenta un reto de estas características, la preparación es clave. En este aspecto, llegar al cien por cien a un combate es complicado. La necesidad de estar por debajo de un peso implica hacer dieta y entrenar mucho. «Eso es algo muy complicado, porque tú ves cómo otros comen mientras tú estás pasando hambre», destaca Nica.

Por ello, «muchas veces además de subir y hacerlo bien, algo que se hace muy complicado es el proceso previo». Sin embargo, «la recompensa de hacerlo bien es lo más bonito».

Al igual que Nica, Fermín Barrenechea también obtuvo una buena recompensa en Orleans. Lo hizo a pesar de que «me anularon los dos combates que iba a hacer en un principio por lesiones de los rivales». Sin embargo, «me consiguieron encontrar un rival para el domingo, y la pelea fue fantástica», subraya.

En esta línea, Barrene detalla que «fue un combate para el que he bajado bastante peso, pero lo he hecho de manera controlada». Algo que «me permitió moverme muy bien en el cuadrilátero, teniendo más resistencia, pero golpeando con la misma fuerza que en la categoría de superpesado».

Un equipo, una familia

La competencia en Orleans fue, además de un gran recuerdo por los resultados, una experiencia en equipo. Y es que tanto Nica como Barrenechea destacan que «esto es como una familia». Algo que se demostró en todos los combates en los que participaron los demás integrantes del gimnasio. «Aquí cuando uno gana, todos nos alegramos», destaca Barrene.

En este aspecto, él mismo destaca lo bonito que ha sido este viaje. «Normalmente cuando nos toca pelear fuera no vamos tantas personas del equipo, pero para esta velada fuimos unos cuantos, y la verdad que el propio fin de semana estando todos juntos fue muy bonito.

A su vez, tanto Sebastián Pérez, 'Látigo', como su padre, conocido en el equipo como 'míster', volvieron muy satisfechos. «Disfrutamos mucho de todos los combates», destacan. En este sentido, lo fundamental para ambos es que «vemos que cada combate que pasa es mejor que el anterior en todos, y eso significa que lo damos todo». Una mejora que hasta los propios peleadores notan.

«En mi caso comencé con tres derrotas en mis primeros tres combates, pero desde entonces he conseguido seis victorias consecutivas», destaca Nica.

Algo que también ha hecho Barrenechea, que ya prepara su combate el próximo 24 de mayo en Galtzaraborda en la velada en la que Látigo defenderá su campeonato nacional.

Comenta Reporta un error