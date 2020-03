Medidas fiscales tomadas para ayudar a la ciudadanía, comercios y pymes El Ayuntamiento ha paralizado los procedimientos de recaudación ejecutiva y de embargos hasta el 30 de abril A.S errenteria. Jueves, 26 marzo 2020, 00:54

Ante la emergencia sanitaria y el estado de alarma provocados por el Covid-19, el Ayuntamiento de Errenteria está adoptando ya algunas medidas en el ámbito fiscal para poder ayudar a la ciudadanía, comercios y pequeñas y medianas empresas del municipio para hacer frente a la situación.

Entre las medidas de carácter urgente están que el Ayuntamiento no girará recibos por servicios que hayan quedado suspendidos por efecto del estado de alarma. Es decir, no se procederá a cobrar la parte proporcional de los servicios que no se hayan disfrutado como en el caso de ludotecas, comedor de guardería, polideportivos, veladores, mercadillos, etcétera.

Se han paralizado los procedimientos de recaudación ejecutiva y embargos, de momento y como mínimo, hasta el 30 de abril.

Quedan suspendidos los recibos domiciliados y acuerdos de fraccionamiento. Por tanto, no se cobrarán en los plazos inicialmente establecidos.

Sin embargo, los recibos y liquidaciones que se encuentran actualmente en periodo de pago voluntario deberán ser abonados, si bien podrá hacerse hasta el 30 de abril. En esta situación se encuentran, por ejemplo, los recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (viñeta). Los que son inaplazables y se vayan a emitir y notificar en los próximos días y semanas (suministro de agua, Servicio de Atención Domiciliaria mensual...) tendrán como periodo de pago, como mínimo, hasta el 20 de mayo.

En la medida en que la constante evolución de la situación (como por ejemplo, la ampliación del estado de alarma) implique nuevas decisiones o la modificación de las anteriores, dichos cambios serán transmitidos a la ciudadanía a la mayor celeridad posible.

Se está elaborando un nuevo calendario fiscal que se ajuste, en la medida de lo posible, a la presumible falta de liquidez que sufrirán dichos colectivos en los próximos meses.

También se está estudiando la manera de simplificar y agilizar los trámites para solicitar aplazamientos y fraccionamientos.

Por otro lado, el Ayuntamiento está estudiando una batería de ayudas que se puedan sumar a las que puedan poner en marcha otras instituciones que vayan a ayudar a autónomos y autónomas, pequeñas y medianas empresas y tengan como objetivo las más de 3.000 actividades económicas que se desarrollan en el municipio.