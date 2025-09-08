Las matriculaciones para Xenpelar tailerrak cerrarán el próximo día doce

Martin Sansinenea Errenteria. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

El plazo de matriculación de Xenpelar Tailerrak para el curso 2025-2026 cerrará el próximo doce de septiembre. La matrícula online podrá realizarse en la web kultura.errenteria.eus/xenpelar-tailerrak. Por su parte, quienes prefieran matricularse de forma presencial podrán hacerlo en el servicio de atención ciudadana ZU! Zure Udala (Herriko Enparantza o Aldakonea 2, Beraun) hasta el mismo viernes . Para ello, será necesario solicitar cita previa llamando al 943 449600 o al 010 entre el 4 y el 12 de septiembre.

La adjudicación se realizará por sorteo en aquellos cursos en los que el número de solicitudes sea superior al número de plazas. La inscripción, por tanto, no garantizará la plaza y el orden no influirá tampoco. La lista provisional de personas admitidas se publicará el 17 de septiembre en la página web kultura.errenteria.eus y en los soportes que se habilitarán presencialmente en Lekuona Fabrika.

En cuanto a la oferta de cursos, tal y como se presentó en el mes de junio, se han diseñado cursos anuales y cuatrimestrales con una duración semanal de 2 a 6 horas.

Asimismo, las tasas se podrán establecer en función de la capacidad económica personal para lo que se deberá realizar la solicitud en modelo normalizado junto con la matrícula ya sea online o presencialmente.

En caso de necesitar más información se puede consultar la web de Xenpelar Tailerrak o llamar al 943 449635.