Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Errenteria

Las matriculaciones para Xenpelar tailerrak cerrarán el próximo día doce

La matrícula puede realizarse a través de la web kultura.errenteria.eus o presencialmente en el ayuntamiento y Aldakoenea

Martin Sansinenea

Errenteria.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

El plazo de matriculación de Xenpelar Tailerrak para el curso 2025-2026 cerrará el próximo doce de septiembre. La matrícula online podrá realizarse en la web kultura.errenteria.eus/xenpelar-tailerrak. Por su parte, quienes prefieran matricularse de forma presencial podrán hacerlo en el servicio de atención ciudadana ZU! Zure Udala (Herriko Enparantza o Aldakonea 2, Beraun) hasta el mismo viernes . Para ello, será necesario solicitar cita previa llamando al 943 449600 o al 010 entre el 4 y el 12 de septiembre.

La adjudicación se realizará por sorteo en aquellos cursos en los que el número de solicitudes sea superior al número de plazas. La inscripción, por tanto, no garantizará la plaza y el orden no influirá tampoco. La lista provisional de personas admitidas se publicará el 17 de septiembre en la página web kultura.errenteria.eus y en los soportes que se habilitarán presencialmente en Lekuona Fabrika.

En cuanto a la oferta de cursos, tal y como se presentó en el mes de junio, se han diseñado cursos anuales y cuatrimestrales con una duración semanal de 2 a 6 horas.

Asimismo, las tasas se podrán establecer en función de la capacidad económica personal para lo que se deberá realizar la solicitud en modelo normalizado junto con la matrícula ya sea online o presencialmente.

En caso de necesitar más información se puede consultar la web de Xenpelar Tailerrak o llamar al 943 449635.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las matriculaciones para Xenpelar tailerrak cerrarán el próximo día doce