El martes 28 se realizará la visita mensual de los puntos de compostaje comunitario Punto de compostaje en una calle del muncipio. / ARIZMENDI Un equipo de técnicos del Ayuntamiento recorrerá un itinerario tratando de resolver dudas y recabar propuestas MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Viernes, 24 agosto 2018, 00:54

El próximo martes, 28 de agosto, el Ayuntamiento de Errenteria realizará la visita mensual de seguimiento a los puntos de compostaje comunitario de la ciudad.

El equipo de asistencia técnica que realizará las visitas comenzará el itinerario a las 9.30 horas, desde el punto de compostaje del barrio de Fanderia y, posteriormente, seguirá el siguiente orden: Agustinas y Gaztaño (primero realizarán el seguimiento del punto de compostaje que hay junto a la subida a Arramendi y, seguidamente, el situado frente al nº 44 de Gaztaño). Por otro lado, desde el Consistorio informan de que el punto de compostaje de Alaberga está inhabilitado debido a las obras que se están ejecutando en el barrio, por lo que no habrá visita de seguimiento de dicho punto de compostaje hasta que se den por finalizados los trabajos.

No solo se tratarán de visitas técnicas sino que servirán, a su vez, para solventar las dudas, así como para recabar propuestas que puedan tener las vecinas y vecinos que participan en el compostaje comunitario. No obstante, desde el Ayuntamiento avisan de que si alguna persona usuaria quiere citarse con el equipo técnico durante las visitas, es recomendable llamar previamente al 628 532 248 o enviar un WhatsApp a ese número de teléfono -también se puede enviar un e-mail, antes del próximo lunes, a auzokonpostae@errenteria.eus-. Las personas que aún no participan en el programa de compostaje y quieran hacerlo, pueden ponerse en contacto con la asistencia técnica Izadi 21 -empresa dedicada a la coordinación del desarrollo sostenible del municipio- a través de las vías anteriormente mencionadas.

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece también asistencia a las y los habitantes de la villa que compostan el biorresiduo en su domicilio mediante sus autocompostadores, aclarando las dudas y registrando las incidencias que puedan surgir en el proceso. Las consultas referentes al compostaje doméstico pueden enviarse a etxekonpostae@errenteria.eus. Cabe recordar que las familias que participan en el mismo, sea mediante el compostaje comunitario como el doméstico, se benefician de un 30% de bonificación fiscal en la tasa de basuras.

Estas actuaciones se enmarcan en el programa de compostaje puesto en marcha hace cuatro años desde el Gobierno Municipal con el objetivo de convertir en compost los residuos generados en los domicilios (restos de carne y pescado, peladuras de fruta, hojas de verduras, bolsas de té, etc.).

Pago de las tasas

El Ayuntamiento informa que ha abierto el plazo para el pago de las tasas correspondientes a las basuras, los vados y el aprovechamiento de la vía pública.

El plazo para el pago finalizará el próximo 5 de octubre. Los habitantes de Errenteria harán frente un año más a los costes asociados a la recogida de residuos, a la entrada de vehículos y aprovechamiento de la vía pública. Los contribuyentes afectados por este pago podrán realizarlo en las entidades colaboradoras con este Ayuntamiento. Por otro lado, desde el Gobierno Municipal informan de que transcurrido el indicado plazo de pago voluntario, se iniciará el procedimiento administrativo de apremio, conforme a lo establecido en el vigente Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo correspondiente.