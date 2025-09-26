Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Manifestación de las trabajadoras de las residencias y centros de día

ELA denuncia «una brecha salarial del 25% entre las auxiliares de enfermería públicas y subcontratadas que realizan la misma tarea»

Martin Sansinenea

errenteria.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:19

Las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa secundaron ayer, día 25, la segunda jornada de huelga del mes. Por ello, realizaron concentraciones en algunas residencias de Errenteria, para exigir a las empresas y a la Diputación que «acaben con la brecha salarial existente entre las plantillas directas y subcontratadas, así como para exigir contratos de jornada completa». En concreto, las protestas se produjeron en la residencia de Sanmarkosene y Sagrado Corazón.

Por su parte, según los datos analizados por el sindicato ELA, «existe una brecha salarial del 25% entre las auxiliares de enfermería públicas y subcontratadas que realizan la misma tarea, es decir, de más de 10.000 euros anuales». Una diferencia que se hace más grande con las empleadas que tienen un contrato parcial.

En este aspecto, aseguran que «cambiar la contratación también es clave para ello, ya que la parcialidad y la subcontratación son las principales variables en la brecha salarial». Asimismo, recuerdan que en el sector se agrupan unas «cinco mil trabajadoras en el que la parcialidad es del 45% y la subcontratación del 93%».

Por ello, los sindicatos lamentan que «estos asuntos se han puesto reiteradamente sobre la mesa, pero no se han adoptado medidas por parte de las empresas y de la Diputación para revertir la situación». Por este motivo se esperan más protestas que continuarán mañana con la celebración en Donostia de Zaintzaldia, con alfombra, cortometraje y entrega de premios.

