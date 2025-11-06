Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Mañana, Feria Especial de Otoño de Errenteriako Baserritarren Azoka

Los puestos estarán abiertos de 09.00 a 13.00 horas en la calle Jose Erbiti

Martin Sansinenea

errenteria.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Mañana, 8 de noviembre, se celebrará en el recinto del Mercado de Baserritarras de la calle Jose Erbiti la Feria Especial de Otoño, organizada por la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi y el Ayuntamiento de Errenteria. El horario de la feria será de 09.00 a 13.00 horas.

Se trata de un mercado popular singular formado por los puestos del mercado de baserritarras de la localidad y de Oarsoaldea y diversas actividades complementarias en su entorno. El objetivo principal es dar a conocer a las personas baserritarras y explotaciones agroganaderas.

A lo largo de la mañana se celebrará una feria de productos locales con alimentos de productores locales. Es el caso del queso ecológico de oveja del caserío Larremotx, hortalizas del caserío Larreaundi, hortalizas ecológicas de Arraztalo Elkartea, hortalizas ecológicas de la explotación Lurraren Orena, verduras de la explotación Arretxegar y productos elaborados con castaña del productor labortano Gormutxa. Junto a la feria habrá un taller para aprender a elaborar bombones que tienen como ingredientes la calabaza y la castaña. Como es habitual, también habrá un puesto de degustación de productos.

En torno a la feria, animando el ambiente, estarán también el Grupo Municipal de Txistularis de Errenteria, los albokaris y panderojoles de la Herri Arte Eskola y habrá Muxikos.

