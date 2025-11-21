La luz de la Navidad llega gracias a La Coquine

Falta algo más de un mes para que Olentzero deje las casas de los errenteriarras sus regalos. No obstante, los vecinos ya pueden disfrutar de ... algo que trae consigo la Navidad. Las luces. Y es que si alguno ha pasado por la Plaza de los Fueros mientras es de noche -algo que puede ocurrir a partir de las 18.00 horas- habrá observado que hay una tienda con una luz que abruma.

«Esto nace del espíritu navideño que tengo dentro, de esa ilusión con la que se vive esta época que desde mi punto de vista es preciosa»

Se trata de La Coquine. Esa tienda regentada por Aintzane Iriarte y que en estas fechas se convierte en un lugar mágico. Y es que además de ser un lugar en el que comprar bonitos productos de decoración, durante estas fechas se convierte en un atractivo para aquellos que simplemente aman la Navidad.

Una belleza que nace de «una ilusión», tal y como describe Iriarte. «Cuando era pequeña la navidad era una época en la que disfrutaba muchísimo porque todo se llenaba de luz». Ahora, algunos años más tarde es ella la que aporta esta luz a toda la zona. «Esto nace del espíritu navideño que tengo dentro, de esa ilusión con la que se vive esta época que desde mi punto de vista es preciosa», asiente mientras se fija en cualquier detalle de la tienda.

«Mucho trabajo y esfuerzo»

Como se habrán imaginado quienes hayan visto la tienda, es evidente que dicha transformación conlleva un gran reto. «Son cuatro días en los que cerramos la tienda y en la que llevamos un cambio total», asegura satisfecha Iriarte. En esta línea, asevera que «hay cajas por todos los lados en las que a veces ya no sabes ni lo que hay. Es un poco agobiante, pero cuando ves el resultado está claro que todo ese trabajo y esfuerzo merecen la pena». Sin embargo, subraya que «la gente no creo que sea consciente de cómo cambiamos la tienda en tan pocos días». Lo saben bien Loli y Maribi, quienes «me han ayudado mucho en el proceso»

En esta línea, además de que la tienda recibe un increíble cambio, es evidente que la gama de productos también cambia. Todo se enfoca a la Navidad. «Tenemos elementos decorativos de todo tipo, y vemos que muchos de ellos están teniendo una gran acogida», destaca contenta. Entre estos productos, «los árboles de luces están siendo de los favoritos de los clientes». Unas piezas que sustituyen al tradicional árbol verde para convertirlo en un foco de luz que «queda muy bien en los hogares», tal y como asegura Iriarte. Tanto es así, que como ella misma comenta, «hay quienes aunque no es Navidad continúan teniendo esos elementos decorativos en sus hogares».

Por su parte, y como no podía ser de otra manera, ya han sido muchas las personas que se han acercado hasta La Coquine para hablar sobre el cambio. «Muchos clientes se acercan para ver la tienda, aunque no vayan a comprar nada. Algo que ocurre también con los más pequeños, quienes a veces insisten a sus padres y madres para poder entrar y ver todo». Algo que «a mí me llena de alegría», asegura sonriente.

Una búsqueda que va lejos

Además del trabajo que conlleva crear este ambiente en un establecimiento, los productos que allí se encuentran en estas fechas no han sido escogidos al azar. «Me voy a Bélgica y a Italia y ahí cojo ideas», recalca. También se fija en los países nórdicos, donde «se vive la Navidad con una ilusión tremenda, por lo que ves cosas que aquí quizás es más difícil de encontrar». Sin embargo, Iriarte siempre tiene un hueco para los artesanos y artistas locales. «Tengo unos Eguzkilore que son realmente bonitos y que los hace un chico de aquí», asegura mientras sostiene uno en sus manos. Una pieza conocida de nuestra cultura y que ya puede ser adquirida en La Coquine.

Tiempos algo oscuros

A pesar de que las luces de Navidad hacen recordar lo bonito que puede ser un día, es inevitable pensar en aquella vez en la que La Coquine se llenó de agua en octubre de 2024. Una fecha que «todavía no se olvida», asegura cabizbaja. Y es que como destaca, «si llueve mucho y hay mareas vivas tengo esa sensación de que puede volver a pasar».

Por ello ya ha tomado algunas medidas «con las que espero que no sea tan catastrófico». Una situación que ya superó en su momento y que sin duda volverá a superar puesto que si de algo saben en La Coquine, además de alegrar la vista con sus luces, es, sin duda, avanzar ante cualquier situación adversa.