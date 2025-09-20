«Llego con ventaja, pero hay que darlo todo»

Martin Sansinenea Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Está preparado. Lo tiene cerca, pero confiarse no es una opción. Iñigo Iglesias disputará el próximo fin de semana las dos últimas carreras del Campeonato Internacional IDM de Alemania en la categoría de Sportbike. Un final que se prevé muy emocionante, ya que el errenteriarra aventaja en tan solo cinco puntos al segundo clasificado, Oliver Svendsen.

«Llegar líder a la última prueba es positivo pero no puedo relajarme porque en la anterior carrera, mientras lideraba sin problema tuve un fallo del motor que no me ha permitido llegar a esta última carrera con toda la ventaja que me habría gustado», asegura el piloto. En esta línea, Iglesias destaca que «eso hace que no baje la guardia en la última ronda e intentar ganar las dos carreras que me quedan, que lo veo factible, pero tampoco me puedo confiar porque sí que es cierto que hay rivales en el campeonato que me lo pueden poner difícil».

En cuanto a la categoría, Iglesias compara el nivel con el del mundial que disputó el pasado año. «Sí que es cierto que los tres o cuatro primeros pilotos tienen un nivel muy similar a los del mundial, pero en el el anterior campeonato había un grupo de quince pilotos que eran muy buenos, aquí hay un grupo de cuatro», asevera. En relación a la máquina, el errenteriarra subraya que «es cierto que la nueva categoría en la que estoy compitiendo es una moto más grande, hay que trabajar más, hay mayor posibilidad de hacer cosas con la electrónica... pero el estilo de conducción es muy diferente, por lo que este año me he tenido que adaptar al nuevo estilo de conducción».

Un trabajo que está llevando a cabo a las mil maravillas con su equipo. «Estoy muy cómodo con el garage, porque es un grupo con el que ya he trabajado en años anteriores».

Un comienzo complicado

En relación a su curso, Iglesias recuerda aquel paso por el equipo Triumph. «Yo comencé en la categoría Supersport, que es la categoría intermedia entre sportbike y superbikes, con el equipo Triumph Racing Team Alemania. Desde el primer test tuve muy malas sensaciones con ellos, tanto de confianza como de personal como de material», lamenta.

Después de la primera ronda, en la que «tuve un resultado discreto, mantuve una conversación con el jefe del equipo». Tras poner sobre la mesa sus pareceres, «decidimos romper el contrato». En esta línea, Iglesias asegura que «desde el primer momento vi que el equipo no tenía el nivel que decían tener».

Una decisión con la que «en estos momentos estoy muy satisfecho, ya que lo mejor que podía hacer era salir de ahí», afirma. Por su parte, «mi mánager consiguió encontrarme un equipo, y aunque fuera en una categoría más pequeña es algo que había que hacer».

No obstante, ahora queda mirar a lo que hay enfrente, que no es otra cosa que la posibilidad de convertirse en doble campeón alemán, «como fui en 2023». A pesar de ello, han cambiado varias cosas desde entonces. «Me caracterizo por ser el piloto que, desde mi punto de vista, más madurez tiene en el circuito. En estos momentos veo que mis rivales cometen algunos errores que cometía yo», comenta.

Futuro asegurado

En cuanto a lo que ocurra después de finalizar la temporada, Iglesias asegura que «hay algunas ofertas sobre la mesa de las cuales todavía no puedo hablar». Sin embargo, el piloto desliza que «estoy barajando la posibilidad de ir a una marca en la que ya he estado, pero también existe la opción de acudir a otro campeonato como el inglés».

Sea cual sea su decisión, lo que es seguro es que contará con el apoyo de su gente, que en ningún momento ha dejado de mostrarle su amor. «Este año ha sido un poco diferente por el cambio de equipo, pero en todo momento me he sentido arropado por mi familia, y eso siempre es algo que te ayuda».