Literatura para todas las edades con el nuevo curso en la biblioteca municipal

La biblioteca municipal ofrecerá una amplia propuesta de actividades para el curso 2025-2026 con la que acercará la literatura a las personas de todas las edades. La inscripción para participar en las actividades estará abierta hasta el 20 de septiembre, las sesiones comenzarán a partir de octubre.

Además de las habituales tertulias literarias en las que se podrá leer y compartir en grupo los textos de escritores, este año el programa presenta varias novedades. La adjudicación de plazas se realizará por sorteo en aquellas actividades en las que el número de solicitudes sea superior al de plazas. Por un lado, se abrirán los grupos para jóvenes Komiki Kluba y lectura fácil. Por otro lado, se ofrecerá un taller de microrrelatos y también lecturas de textos feministas para personas adultas.

La adjudicación de plazas se realizará por sorteo en aquellas actividades en las que el número de solicitudes sea superior al de plazas. Para realizar la inscripción a las distintas actividades habrá que hacerlo a través de la web sarrerak.errenteria.eus o, como de costumbre, en Lekuona Fabrika y en Aldakonea presencialmente o llamando al teléfono 943 44 96 35.

Para más información, puede consultarse el folleto disponible en Lekuona Fabrika y Aldakonea y la página web de la biblioteca.