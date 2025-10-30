Todo listo para que la Gau Beltza llene de terror las calles de la villa

Martin Sansinenea errenteria. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Quedan pocas horas para que llegue la noche más terrorífica del año. De la mano de Orereta Ikastola, se llevará a cabo la Ruta de la Calabaza, una caminata llena de sorpresas que arrancará esta tarde a las 19.30 horas desde la calle Santa Clara y finalizará en la plaza Lehendakari Agirre al cabo de una hora, habiendo recorrido varias calles del centro de la villa galletera.

En compañía del carro de la calabaza, Kuiandere, los zancos, la música y la danza, y bajo la luz de las antorchas y los candiles, disfrazados, se despedirá la época de la cosecha y se entrará en invierno. Finalizados los espectáculos, la fiesta finalizará con los jirones del toro de fuego, los sustos asados en la Olla de los Miedos y la comida de castañas.

En caso de querer participar en dicha jornada, los errenteriarras lo tendrán muy fácil puesto que como destacan desde Orereta Ikastola, «hay varias maneras de implicarse en esta jornada». Por ejemplo, recorriendo la Ruta de la Calabaza, a poder ser, disfrazados con ropas y complementos viejos de casa. Del mismo modo, los organizadores invitan a decorar las casas. Además, quienes lo deseen podrán participar escribiendo los miedos en un papel para quemarlos en la Olla de los Miedos que estará en la plaza Lehendakari Agirre.

Asimismo, y tras una noche llena de terror se recuerda a la ciudadanía que habrá cambios en el tráfico por la celebración del Día de Todos los Santos.

Por una parte, se ha dispuesto que dicho día, en el acceso al Polígono Industrial de Egiburuberri situado junto al cementerio, quede habilitado uno de los carriles como estacionamiento en batería para los vehículos que accedan a esa zona.

Por otra parte, la línea U7 del autobús urbano tendrá ese día el horario habitual de los domingos y festivos, y la línea U33 ofrecerá un servicio especial que arrancará a las 09.15 horas desde xenpelar. Los buses saldrán cada media hora y el último será a las 17.45 horas. Por su parte, el primer bus desde Zentolen será a las 09.25 horas y el último a las 17.55 horas. Los buses también bajarán cada media hora.