«Estoy listo para el Errenteria Top Fighters»

La sexta edición de la velada Errenteria Top Fighters, organizada por el club errenteriarra Kenthai Fight Club se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre a las 17.00 horas en el frontón Agustina Otaola. Allí, los luchadores del club errenteriarra ofrecerán un gran espectáculo en una tarde que es «la más especial para ellos», tal y como destaca Alberto López, propietario del club y organizador del evento.

Una serie de combates en los que los peleadores lo darán todo. Entre ellos se encuentra Mayllon Brendo de Aguiar Bandeira (Brasil 1995), que se medirá a Barbosa en un combate de MMA por el título del Top Fighters. «Es un combate que quiero que llegue cuanto antes porque tengo muchas ganas», asegura el luchador del club local. No es para menos. La puesta a punto para este tipo de eventos siempre es dura. «Hay que bajar algunos kilos y mantenerse fuerte en los entrenamientos», destaca mientras se prepara para otra sesión.

Y es que sus tardes están dedicadas a la pelea. «Entreno unas dos o tres horas y hago todo tipo de modalidades porque en las MMA hay golpes de boxeo, patadas pero también derribos y lucha en el suelo». Una serie de componentes que hacen de esta una disciplina muy dura.

«Me gusta intercambiar golpes mientras estoy de pie pero creo que mi punto fuerte está en el suelo»

Mayllon se encuentra «preparado» para el combate. «Los entrenamientos están siendo buenos y de momento la dieta y la bajada de peso están yendo como deben», confirma tranquilo. En esta línea, destaca que «es el combate que los luchadores del Kenthai queremos hacer», subraya.

Una ilusión que, sin duda, es fundamental en este tipo de deportes. Su dureza física pero, sobre todo, mental es difícil de explicar. «Hay muchas personas que me preguntan cómo puedo ser capaz de trabajar y después venir a entrenar un par de horas», afirma entre risas.

Y es que además de sudar la gota gorda durante las sesiones, Mayllon, al igual que cualquier persona, cumple religiosamente con su jornada laboral. «Es algo a lo que estoy acostumbrado», subraya.

Desde bien joven

En este aspecto, la lucha es algo que ha formado parte de la vida de Mayllon desde niño. «Desde pequeño hacía capoeira en Brasil pero cuando me mudé con catorce años empecé a probar con el jiu-jitsu. Posteriormente probé otras cosas como el K-1 y las MMA», afirma.

Todo ello le permite estar listo para poder enfrentarse a un rival del que «no tengo demasiada información». Por ello, Mayllon tiene claro que quiere hacer el combate que él mismo proponga. «Me gusta intercambiar golpes mientras estoy de pie pero creo que mi punto fuerte está en el suelo así que intentaré llevar por ahí el combate».

No obstante, para poder llegar a este tipo de momentos y decidir cómo encarar una pelea Mayllon destaca que «algo fundamental es la constancia». Una característica que se aprecia cuando uno ve los entrenamientos del Kenthai. «Lo fundamental para ser bueno aquí es tener disciplina. Muchas veces no te apetece venir a entrenar, pero vienes porque es lo que toca, y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer».

Por fortuna, todos los luchadores del Kenthai Fight Club que además de Mayllon estarán en el Agustina Otaola llevan esta máxima a rajatabla. Y es que César Molina (K-1), campeón de la anterior edición del Top Fighters, Urtzi Letamendi (K-1) , Mai Linh Vu (Kick), Ibai Mijangos (Striking), Axier Arburua (MMA), y Anderson Batista (MMA) también se subirán al octógono la próxima semana. De este modo, el club errenteriarra contará con siete representantes en una tarde que sin duda será muy especial.

Quien quiera acudir al evento podrá adquirir las entradas en cinco puntos de venta. Se trata del Club Kenthai de Errenteria, el Club Kuraia de Martutene, el Bar Iratxo de Errenteria, la Peluquería Traxx de Errenteria y el Gracie Barra de Irun. Todas las entradas son válidas tanto para la grada como para las sillas que se encuentran próximas al octágono y tienen un precio de veinte euros.

