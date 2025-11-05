Legorburu se alzó con el certamen de Gau Beltza en Hondarribia

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Gau Beltza también cuenta con sus ganadores en el apartado literario. Que se lo pregunten al errenteriarra Iñigo Legorburu, que se alzó con el certamen de Hondarribia. El concurso fue organizado por Blagan Euskara Elkartea.

Se trata de la cuarta edición de este certamen en el que este año participaron un total de 81 trabajos, divididos en 25 títulos de adultos y 56 en jóvenes. Una cantidad récord de participación en el que desde Blagan se congratulan «por la fuerza y el empuje que comienza a tener nuestro certamen, que en apenas cuatro años ha crecido de forma exponencial más allá de nuestra comarca y muestra de ello es que ambas premiadas en la categoría de jóvenes, provienen de Legorreta».

Los terroríficos trabajos debían versar en torno a la palabra 'Desira' y no podían sobrepasar las 100 palabras. Legorburu presentó su trabajo 'Ezkontza' (La boda). Según el autor, la idea partió de la conocida frase 'Una boda trae otra boda', por lo que se preguntó 'y si una muerte puede traer otra muerte? Y si las muertes pueden estar interrelacionadas?'. Para ello, Legorburu presenta a un hijo ante el cuerpo de su padre recientemente fallecido en el que en su móvil recibe un mensaje de la amante donde lo cita como todos los martes en un hotel. Por supuesto, descubre que la amante es la muerte.

Legorburu recibió los 350 euros del premio otorgado por el jurado compuesto por Ainara Elizondo, Kotte Guevara y Gorka Bereziartua y el segundo puesto lo ocupó Iñaki Sanz-Azkue llevándose una cesta de productos premium de Eroski. A su vez, entre los participantes se sortearon varios desayunos en algunas cafeterías del pueblo costero.

El evento fue presentado por Karolina Sainz de Bikuña y contó con la presencia de la contadora de cuentos Dorleta Kortazar de Eskoriatza, que deleitó a los asistentes con una historia de terror. Próximamente se podrán leer los microrrelatos premiados en la web de Blagan.