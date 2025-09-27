Lartaun Abesbatza actúa hoy en la Basílica de María Magdalena

M. S. ERRENTERIA. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La coral oiartzuarra Lartaun Abesbatza actuará a las 12.00 horas de hoy en la basílica de María Magdalena. Las voces dirigidas por Maddalen Dorronsoro presentarán su concierto 'Bide frantsesa' homenajeando a uno de los Caminos de Santiago. A través del programa, y comenzando en Iparralde, el público llegará hasta Galicia y regresará a Euskal Herria.

Por su parte, Lartaun siempre ha fomentado el intercambio de experiencias con otros grupos. Corales de toda Euskal Herria han acudido a Oiartzun y a todas ellas ha devuelto visita la coral en diferentes jornadas de confraternización.