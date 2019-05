Landarbaso impartirá varios talleres en el Festival Internacional Coral de Bali Amaia Tolaretxipi e Iñaki Tolaretxipi de Landarbaso Abesbatza presentaron su participación, junto al concejal de Cultura, Ion Collar. / ARIZMENDI Además de competir en el festival el próximo mes de julio, mostrarán sus métodos a otros grupos y realizarán conciertos de hermanamiento MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 11 mayo 2019, 00:23

La coral errenteriarra Landarbaso Abesbatza impartirá una serie de talleres corales y conciertos de hermanamiento como complemento a su visita al octavo Festival Internacional Coral de Bali el próximo mes de julio. Los talleres poseen una doble línea y el coro errenteriarra participará en ambas: formativas y colaborativas.

Dentro de la línea formativa, podrán ser parte del taller que impartirá el coro sudafricano Stellenbosh University Choir, uno de los más prestigiosos del mundo, al haber ganado en las olimpiadas mundiales más de 30 primeros premios. Su director, Andre Van der Merwe, ha participado como jurado en concursos internacionales de primer nivel y también es conocida su labor como compositor a nivel mundial. Landarbaso Abesbatza coincidió con este gran coro en varios concursos internacionales: Xaoxing China 2010, LLangollen Gales 2013 y Riga Letonia 2014. Es por tanto un grupo bien conocido por Landarbaso, pero será la primera vez que trabajarán de forma conjunta recibiendo formación técnica y compartiendo cultura y música. De igual manera, Landarbaso Abesbatza ha interpretado varias obras de este gran compositor Andre Van der Merwe, tales como Supermarket Flowers en el último proyecto ofrecido el 14 de abril, Maria Itsasargia. Será una gran oportunidad poder trabajar dicho repertorio con este compositor y arreglista sudafricano. Asimismo, podrán disfrutar de otros talleres de culturas nativas como la indonesa y de Asia, como la siempre atractiva cultura coral filipina. Es de destacar la gran riqueza musical que poseen estas agrupaciones corales, y su enorme calidad avalada por los innumerables premios logrados en grandes festivales a nivel mundial, como el de Tolosa.

Desde la línea colaborativa, Landarbaso Abesbatza ofrecerá un taller de música vasca y pondrá en valor la enorme riqueza de la cultura euskaldun y de los compositores vascos tanto tradicionales como contemporáneos. La música que presentará Landarbaso arrancará con obras de Aita Donostia, pasando por otros compositores de mediados de siglo XX como Mocoroa o Garbizu. Como compositores contemporáneos, Landarbaso Abesbatza presentará obras de Javi Busto, Josu Elberdin, Eva Ugalde, Junkal Guerrero, Xabier Sarasola y David Azurza. Más de 30 obras que serán parte del taller que están preparando los integrantes de Landarbaso Abesbatza para esta importante cita. Cabe destacar la estrecha colaboración con la editorial CM Ediciones Musicales y la buena sintonía con el archivo de compositores Eresbil para la cuidada preparación de este evento tan especial.

No es la primera vez que Landarbaso Abesbatza ofrece un taller de estas características en una manifestación musical internacional. En el año 2014, en las olimpiadas mundiales en Riga Letonia, Landarbaso Abesbatza colaboró en el taller de música coral que el hondarribitarra compositor Javi Busto ofreció dentro de la línea colaborativa de dicho festival, y que, gracias a Landarbaso, dicha música pudieron escucharla en directo más de 800 acreditados que se acercaron al mismo. Estos talleres son sin duda uno de los altavoces más importantes de difusión de la cultura de un pueblo, en este caso, de la música coral vasca, tanto polifónica como folclórica. Si bien cantar en euskara es una de las singularidades más especiales de la cultura vasca.

Tres jóvenes voces

Landarbaso Abesbatza parece ser, por el momento, el único coro europeo que asistirá al International Choral Festival de Bali (Indonesia) que se celebrará entre los días 23 y 27 de julio. Este evento es uno de los más prestigiosos concursos corales de Asia, junto al de Singapur y Taiwán, por lo que no es casualidad que los coros indonesios hayan acumulado tantos logros en los últimos años (incluídos algunos en los certámenes de Tolosa). 38 integrantes de Landarbaso Abesbatza competirán en la fase final del certamen, reservada para coros que hayan conseguido en los últimos 3 años una puntuación superior a 80 en un concurso internacional de prestigio. Es por ello que los días 24 y 25 Landarbaso Abesbatza no participará en las clasificaciones y su participación será íntegra en los talleres del Festival. Asimismo, la comitiva incorporará para la ocasión a tres voces de su grupo filial, Landarbasoko Dizdizka. No en vano, para su director, Iñaki Tolaretxipi, el rendimiento de sus grupos filiales -Dizdizka y Kontari- «es uno de sus grandes éxitos de los últimos años».

Los errenteriarras competirán en dos modalidades, Música Sacra y Coros Mixtos, en las que cantarán obras de gran dificultad y exigencia vocal» de compositores de «gran importancia en el panorama coral internacional» como Laura Jekabsone o Steven de Indonesia. Según su director, les hubiera gustado participar en una tercera categoría, folclore, pero la competición les limita a dos. «Queríamos competir en Música Sacra, porque es donde mejores resultados hemos cosechado, en Coros Mixtos, porque es lo que somos, y en Folclore, porque tratamos de dar a conocer nuestra cultura vasca allí a donde vamos. Finalmente hemos tenido que renunciar al folclore», apuntó el director, que confesó que incorporarán canciones de compositores vascos a su repertorio para que «ese folclore vasco esté presente».

Su actuación será evaluada por un jurado de renombre internacional compuesto, entre otros, por los americanos Anton Armstrong o Cameron Labarr, el esloveno Stojan Kuret, el italiano Lorenzo Donati o la filipina Maria Theresa V. Roldan.