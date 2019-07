Landarbaso celebrará este domingo su concierto de la Magdalena Iraeta, Uranga y Tolaretxipi posan en la calle Magdalena. / ARIZMENDI La coral interpretarán el programa que está preparando para su viaje a Indonesia el próximo día 21 M.P. ERRENTERIA. Martes, 9 julio 2019, 00:24

Landarbaso Abesbatza presentó ayer su ya clásico concierto previo a las fiestas de Madalenas que tendrá lugar este domingo, día 14, en la Basílica de María Magdalena. En su presentación participaron el director de la coral, Iñaki Tolaretxipi y los miembros de la asociación Maria Magdalenaren Lagunak Kultur Elkartea, Lourdes Uranga y Miguel Iraeta.

En el acto, los presentes destacaron los 28 años que Landarbaso Abesbatza lleva realizando este concierto con motivo de las fiestas patronales. «El programa con el que actuaremos este año será uno de los más difíciles que hemos presentado, aunque también será muy divertido», según Tolaretxipi. El motivo es que se trata del programa que presentarán a partir del próximo 23 de julio en el VIII Festival internacional de Bali.

En el concierto de este domingo la coral errenteriarra interpretará estilos de música bastante diferenciados. En la primera parte se centrarán en la música sacra y en las obras de coros mixtos que presentarán en Indonesia. La segunda parte estará más enfocada «a todos los públicos», ya que según definió Tolaretxipi, la primera será «algo más densa aunque muy disfrutable».

El concierto se compondrá de seis piezas de una hora de duración aproximada. Por un lado, interpretarán las piezas 'Deus in adiutorium meum intende' de Juan Gutierrez de Padilla, 'Sicut Cervus' de Lorenzo Donati, y 'Pater noster' de Vitaustas Miskinis, en lo que a música sacra se refiere. Por otro lado, apostarán también por obras más folclóricas como una adaptación de 'Lau teilatu' del italiano Alessandro Cadario, 'Down and dusk II' de Ken Steven, y 'Div Dujinas Gaisa Skreija' de la letona Laura Jekabsone, que evoca a momentos históricos de Letonia antes de recobrar su independencia en 1990.

Sobre la actuación del domingo en la Basílica, Tolaretxipi recalcó que es un concierto que «siempre gusta mucho» a los cantantes, ya que el público se encuentra a «un solo metro del escenario». Por último, en referencia a su preparación para el certamen de Indonesia, el director de Landarbaso destacó que «las actuaciones en directo son el mejor entrenamiento», por lo que el concierto de este domingo les vendrá «de perlas» a los miembros de la coral. La cita tendrá lugar a partir de las 19.30 horas pero los organizadores recomiendan acudir con antelación.

Conciertos mensuales

Por su parte, Lourdes Uranga quiso recordar que desde la asociación Maria Magdalenaren Lagunak Kultur Elkartea siguen trabajando en ofrecer «al menos un concierto por mes», aunque en agosto descansarán. Por último, Uranga se congratuló de que fuera Landarbaso Abesbatza el primer grupo en actuar en la Basílica en presencia de la recién restaurada imagen de Maria Magdalena, ya que el conjunto errenteriarra «fue pionero» en actuar en la ahora tan demandada ermita hace casi treinta años.