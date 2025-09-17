Landarbaso Abesbatza debuta en la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra

Landarbaso participará por primer vez en la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra durante el otoño. Una recompensa al buen trabajo realizado por la ... coral errenteriarra, que sin duda continúa su crecimiento.

El conjunto ofrecerá cuatro conciertos junto a la formación sinfónica. Dos en el Kursaal de Donostia, uno en el Baluarte de Pamplona y otro en el Euskalduna de Bilbao. Arrancarán el 30 de septiembre a las 19.30 horas en el Kursaal para seguir en el mismo lugar y hora del 1 de octubre. Dos días más tarde, (3 de octubre) la coral estará en Pamplona en el Auditorio de Baluarte, también a las 19.30 horas. Una jornada después se desplazarán hasta Bilbao para cantar en el Euskalduna.

El programa, de marcado acento francés, estará dirigido por Stephan Blunier. Se abrirá con Herminie de Hector Berlioz, que contará con la soprano Miren Urbieta Vega como solista. La segunda parte presentará la célebre Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, en el 150 aniversario del nacimiento del compositor.

Para este proyecto, Landarbaso se presentará con 80 voces. Reconocido principalmente como un coro a cappella de gran calidad, se adentra con entusiasmo en este reto sinfónico, adaptándose a un formato distinto de su ámbito habitual.

La obra de Ravel no es nueva para el coro: ya la interpretó con la orquesta Les Siècles en el Festival Ravel de 2022 de París, bajo la dirección de François-Xavier Roth, obteniendo un gran éxito. Ahora, la oportunidad de formar parte de la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra refuerza la proyección de Landarbaso y su capacidad para afrontar proyectos de envergadura.

«Estamos muy ilusionados con este nuevo desafío», destacan desde el coro, que encara este estreno como un hito en su evolución y un reconocimiento a la calidad de su trabajo a lo largo de los años.