Laboratorios, espacios de encuentro y redes para la temporada de otoño de la Escuela Feminista Itsaso Cruz, concejal de igualdad y Amaia Cuesta, técnica de igualdad han presentado el variado programa

Martin Sansinenea Errenteria Martes, 23 de septiembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

La Escuela Feminista de Errenteria ya cuenta con su programa para el otoño del curso 2025-2026. Tras una temporada en la que las obras obligaron a que el curso se realizase entre enero y junio, Emakumeen Etxea vuelve con una gran variedad de propuestas. Para esta edición se han organizado tres tipos de espacios.

En primer lugar se encuentran los laboratorios. «Con esta propuesta buscamos activar, transformar, y crear los contextos necesarios para el empoderamiento individual, colectivo, social y político», ha destacado Itsaso Cruz, concejal de igualdad. En este aspecto ha subrayado que «los temas se trabajarán con una duración determinada de un día, un fin de semana o varias semanas». Las plazas para participar en estas actividades abrirán mañana, 24 de septiembre y cerrará el uno de octubre.

Por su parte se encontrarán también los grupos de encuentro donde se impulsará el empoderamiento de colectivos de mujeres con necesidades específicas. A diferencia de los laboratorios, «estos espacios tienen una duración anual y las mujeres pueden apuntarse en cualquier momento», tal y como ha destacado Cruz.

Las asociaciones también se suman

Por último, se encuentran los espacios de redes. Aquí «las asociaciones que quieran impulsar el empoderamiento y participación de las mujeres desde el feminismo tendrán su hueco». Se trata de Tauntadra Batukada Feminista Elkartea, Mara Mara Elkartea, Zauriak Miazkatu Elkartea y Emanbira Kultur Elkartea,

El proceso de inscripción para este tipo de actividades las gestionan las propias asociaciones. Por ello, las interesadas en participar en dichas actividades podrán enviar un email a tauntandrabfinskripzioa@gmail.com desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre para probar con la batucada.

Por su parte, quienes quieran probar con el curso de Mara Mara Elkartea deberán escribir un email a maramaraelkartea@gmail.com. Las plazas estarán disponibles hasta completar el aforo para la actividad 'Amarse y cuidarse como proyecto de via'.

Asimismo, agedablascoegia@gmail.com es el correo a través el cual habrá que realizar la inscripción para 'Cuerpo, género y creación comunitaria' de Zauriak Miazkatu Elkartea. Por último se encuentra el 'Encuentro de mujeres de diversos orígenes' de Emanbira Kultur Elkartea, que ha puesto la dirección de emanbira@gmail.com o el teléfono 616 05 8791 a disposición de todas aquellas mujeres que quieran probar con esta actividad.

Presentación esta tarde

Además, esta tarde tendrá lugar una presentación en Emakumeen Etxea donde se presentarán los distintos espacios y toda la información sobre las inscripciones. La jornada arrancará a las 18.30 horas y allí se encontrarán las distintas dinamizadoras junto a Bea Egizabal quien pondrá los toques de humor al evento.

Por su parte, y como ha destacado Amaia Cuesta, técnica de Igualdad, «ofreceremos ayuda a todas las personas que tengan alguna dificultad para realizar las inscripciones». En esta línea ha recordado que «los folletos con toda la información se encuentran disponibles en Emakumeen Etxea, Aldakoenea y el Ayuntamiento de Errenteria».

El horario de apertura de Emakumeen etxea es de lunes y viernes de 09.00 a 13.00 horas y de martes a jueves de 16.00 a 20.00 horas. El teléfono de contacto es el 943 44 96 30 y el correo electrónico es eskolafeminsita@errenteria.eus.