El kilómetro 11 volverá a ser el más solidario

Si por algo se caracteriza la Behobia-San Sebastián es por ser una de las carreras más conocidas. También por sus cuestas. Pero sin duda, si hay algo que hace grande a esta carrera es el kilómetro 11. La mitad de la carrera pasa por Gabierrota, un barrio que sin duda se vuelca con un fin de semana en el que la carrera se utiliza como excusa para llenar sus calles de solidaridad.

El 9 de noviembre los vecinos se preparan para romper en aplausos al paso de todos los corredores y corredoras que participen en la Behobia-San Sebastián y asimismo, les solicitarán la solidaria aportación de un euro que irá destinado al barco de rescate Aita Mari. En esta línea, la asociación que rescata a personas en el Mediterráneo no será la única causa a la que se le ayudará. «Este año parte de nuestra ayuda también irá destinada a la causa Palestina, porque estamos viendo que es algo que sin duda necesita el apoyo de todos», reconoce Víctor Manuel Gómez Vega, de la asociación Laguntasuna.

En esta línea, Vanessa Carneiro García será una de las personas que se estrenarán en esta avalancha de solidaridad en el barrio. «Soy donostiarra pero tengo alma palestina, y por ello quiero agradecer a todo el barrio de Gabierrota su predisposición para ayudar», asentaba emocionada.

En esta línea, y con la idea de conocer mejor la situación que se vive en Palestina, el sábado ocho de noviembre a las 13.00 horas se realizará un conferencia por streaming en la que participarán Tali Feid Gleiser y Nora Fernández.

Asimismo, el mismo sábado a las 11.00 horas, la jornada arrancará con el zumba solidario que estará dirigido por Erika Correa. No habrá mejor manera de empezar un sábado que continuará con el bingo solidario a las 16.00 horas. Tras ello, a las 18.00 el DJ Iker Rodríguez cogerá el testigo para el tardeo.

Actividades de todo tipo que permitirán que todo el barrio se encuentre unido. «Más allá de las personas, lo fundamental es que todas nos unimos para poder hacer de este un gran fin de semana», reconoce Gómez Vega.

Unas jornadas que se celebrarán por sexta vez. «La valoración que hacemos desde el barrio es muy buena porque son fechas en las que todos nos involucramos», subraya.

De este modo ya han logrado que el kilómetro solidario sea uno de los más conocidos. «Vemos que hay gente que se acerca desde otras localidades a ver la carrera desde aquí», asegura Gómez Vega.

No es para menos. Y es que de nuevo Gabierrota se llenará de solidaridad pero también de un gran ambiente. «Durante toda la mañana habrá música y una parrillada solidaria», reconoce Gómez Vega. Y es que este año Rock Kalean será quien ponga el ritmo mientras que Euskal Parrilla será la encargada de llenar las tripas. Qué más se puede pedir.

Fiesta desde el viernes

A pesar de que la gran jornada solidaria se vivirá durante el domingo, desde el viernes ya habrá actividades de las que disfrutar. A las 20.30 horas se celebrará la tradicional cena solidaria, que estará amenizada por Peppermint Sextet. En este aspecto, los tickets podrán comprarse el martes y jueves entre las 19.30 y las 20.30 horas en la asociación Laguntasuna. Los tickets tendrán un precio de quince euros.

Previa a la cena, a las 20.00 horas la txalaparta sonará en recuerda a todas las personas fallecidas. Por su parte, a las 22.30 horas DJ Virus pondrá el ritmo.

Gabierrota unida

Todas estas actividades se desarrollarán en torno a la pirámide de Gabierrota, lugar que ya se ha convertido en un clásico durante el paso de la carrera. Asimismo, la organización estará en la rotonda de la entrada al barrio durante la carrera con la recogida de los donativos lanzados por los corredores.

De este modo, el barrio se volverá a unir en torno a una causa solidaria en un fin de semana que promete ser impresionante. «Lo más bonito es tener la oportunidad de que todo el barrio participe en un evento de estas características», reconoce Gómez Vega.

Todo ello en una edición en la que como destacan los organizadores «tenemos que dar las gracias también al Ayuntamiento por su colaboración en la preparación de estos días. Sin ellos no sé si hubiéramos podido hacerlo».

