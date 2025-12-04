Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las maletas están ya a disposición de los usuarios

Unos juegos de mesa con una segunda vida llegan a Errenteria

Emaus Gizarte Fundazioa y Kroma Artisau Elkartea junto a centros de día han posibilitado la recuperación de juguetes

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

«Esta iniciativa no solo es un ejemplo de economía circular aplicada, sino que también subraya el potencial del juego como motor de reflexión y transformación social dentro de la comunidad». Eso es lo que afirman Emaus Gizarte Fundazioa y Kroma Artisau Elkartea. Dos organizaciones que han puesto en marcha una bonita campaña. La maleta itinerante de juegos de mesa recuperados en Errenteria.

Una iniciativa pionera que combina la economía circular, la interculturalidad y el juego no sexista, y que actualmente se está dinamizando en las Ludotecas Municipales de Errenteria.

Dicho proyecto a través del cual, los juegos de mesa que han llegado a las tiendas de Emaus Gizarte Fundazioa han sido rehabilitados. En este aspecto, Kroma Artisau Elkartea, junto con la participación activa de los centros de día de Elkargune (Errenteria) y Bidasoa (Irun), gestionados por Emaus Gizarte Fundazioa, ha trabajado colectivamente en la creación de las piezas faltantes para rehabilitar por completo los juegos.

Todo ello en unas fechas en las que sin duda la ilusión por los juegos, por disfrutar y por compartir son más intensos que nunca.

La maleta itinerante está disponible para alquiler gratuito a organizaciones sociales y asociaciones que deseen utilizarla como herramienta educativa.

Su dinamización y puesta en marcha se está llevando a cabo a través de la colaboración de Kroma Artisau Elkartea y las ludotecas municipales, asegurando que el recurso llegue a un amplio público y se utilice con fines pedagógicos.

En esta línea, este proyecto tiene cinco objetivo. Por un lado promover el respeto y el entendimiento entre diversas culturas. Por otro, fomentar la interacción y el aprendizaje mutuo entre diferentes generaciones. Asimismo, con la iniciativa se ha buscado concienciar sobre la importancia de la reutilización y la gestión responsable de residuos. Por último, se pretende ofrecer alternativas lúdicas libres de estereotipos de género e inculcar la importancia del cuidado del entorno.

Unos juegos de mesa con una segunda vida llegan a Errenteria