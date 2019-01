Jubilados y pensionistas toman las calles en busca de unas pensiones «equitativas» El colectivo de jubilados volvió a reunir a decenas de personas en una concentración frente al Ayuntamiento. Decenas de personas se concentraron en la Herriko plaza exigiendo «un sistema justo» | Posteriormente tuvo lugar una numerosa manifestación por las principales arterias del municipio MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Martes, 8 enero 2019, 00:23

La asociación de jubilados y pensionistas Duintasuna convocó ayer, primer lunes del año, una concentración frente al Ayuntamiento de Errenteria para posteriormente celebrar una manifestación que recorrió las principales arterias del municipio.

En la concentración, cita que se está convirtiendo en algo habitual cada lunes, desde la asociación se pidió insistentemente que las instituciones «hagan lo posible» para ayudar a las personas pensionistas «a salir de la pobreza», a la vez que exigieron «la derogación del factor de sostenibilidad y la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC real».

A través de la lectura de un alegato, el colectivo de jubilados hizo mención a la reciente aprobación del incremento de la pensión de viudedad hasta el 60%, algo que «tan solo» beneficiará a 400.000 personas -de las 2,3 millones pensiones de viudedad- por no cumplir algunos de los requisitos indispensables como tener más de 65 años, no tener derecho a otra pensión pública en otro estado y no recibir ingresos por trabajos por cuenta propia o ajena.

Asimismo, desde Duintasuna recordaron que a partir de este año se «recrudecerán» condiciones como la edad para retirarse -se eleva a los 65 años y ocho meses- y el cálculo de la pensión, que se realizará en base a los últimos 22 años de trabajo. Además, han criticado que el que se jubile este año, «se irá con el 70% de su último sueldo en lugar de con el 80%, debido a la tasa de reemplazo aprobada por el gobierno socialista en 2011».

Debido a estas situaciones de grandes recortes, desigualdad y deterioro en las condiciones de jubilación, la agrupación pidió «una vez más» a las instituciones «un mecanismo de reparto y distribución que transfiera rentas de la actividad laboral a la jubilación y que se rija por el principio de solidaridad, equitativo e intergeneracional».

Por último, los allí concentrados destacaron la necesidad de «una sociedad más justa», por lo que animan a jubilados y pensionistas a «usar el poder político para poner freno al poder económico del capitalismo financiero y global», para lo que han pedido «no votar a quienes nos están empobreciendo ni a quienes se niegan a poner medidas para garantizar una pensión digna».

Manifestación por la villa

Tras la lectura del alegato, decenas de jubilados y pensionistas procedieron a manifestarse, como es habitual, por las principales calles del municipio como la plaza Xenpelar, Calle Biteri o la Avenida de Navarra custodiados por la guardia municipal. A la cabeza, hombres y mujeres jubiladas portaron una pancarta en favor de «una pensión de 1.080 euros para todos los pensionistas de Gipuzkoa».