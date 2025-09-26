Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aizpea Otaegi junto a los distintos representanes de los clubes

Los jubilados de Errenteria disfrutarán actividades físicas, de ocio y culturales en este curso

Este viernes se ha presentado la variada cantidad de actividades que se podrán disfrutar en los ocho clubes de jubilados de Errenteria

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:10

«No se puede decir que el curso ha iniciado hasta que arrancan las actividades de los jubilados». Eso es lo que ha afirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi en la presentación del programa de actividades de los clubes de personas jubiladas y pensionistas para este curso, que arrancarán la próxima semana y se prolongarán hasta junio.

La exposición de las actividades, que ha tenido lugar en el club de personas jubiladas El Parque, ha reunido a los diferentes representantes de los ocho centros de la villa galletera. Los clubes San Agustín, Arramendipe, Bienvenido, Laguntasuna, El Parque, San José, Beti Bizkor y La Magdalena volverán a ser núcleos de convivencia y entretenimiento para los mayores. Se les ha visto con ganas. No es para menos.

Asimismo, la alcaldesa ha felicitado a los clubes por ser «una parte fundamental del pueblo». Y es que sin ellos muchas de las actividades que se desarrollan para los pensionistas serían inimaginables. En este aspecto, los ocho clubes de personas jubiladas y pensionistas cuentan con más de tres mil personas socias y, gracias a la programación que desarrollan, todavía llegan a más personas.

Más de cien actividades

En total habrá más de un centenar de actividades en los ocho clubes, y en ellas participarán cerca de 1.700 personas jubiladas Como se ha indicado más arriba, las actividades tendrán una gran diversidad y se trabajarán diferentes áreas como el desarrollo cognitivo, la actividad física, la danza, la cultura, los idiomas o los talleres diversos.

Toda la información relativa a la inscripción en las actividades se puede consultar en los propios clubes, tanto presencialmente como por vía telefónica.

