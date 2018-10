José Ángel Rodríguez: «Si los vecinos nos dan su confianza nos centraremos en la justicia social» José Ángel Rodríguez presentó su candidatura acompañado de Eneko Andueza. / ARIZMENDI El socialista presentó su candidatura a la alcaldía acompañado del Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 27 octubre 2018, 01:09

El PSE-EE de Errenteria convocó ayer una rueda de prensa con el objetivo de presentar a José Ángel Rodríguez como su candidato para la alcaldía del municipio en las elecciones de próximo 26 de mayo. El actual portavoz municipal de la agrupación socialista estuvo arropado en el evento por Eneko Andueza, Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa. También estuvo presente su equipo y diversos miltantes y afiliados, además del que fuera alcalde de Errenteria, Juan Carlos Merino.

El primero en tomar la palabra fue Eneko Andueza, que hizo las veces de introductor para presentar al candidato. «Hoy es un día importante, no sólo para la agrupación socialista, sino para todo el municipio de Errenteria», ha comenzado diciendo. Andueza ha hecho hincapié en que «a esta Alcaldía le hace falta impulso para devolver al municipio al sitio que le corresponde. Antes Errenteria era una referencia, una ciudad espejo. Había liderazgo y proyectos. Nosotros hemos sido los protagonistas de la transformación y modernización de esta ciudad y ahora mismo al municipio le falta todo eso». A su vez, el Secretario General ha querido expresar también su procupación por el «letargo» en el que se ha mantenido el municipio en los últimos ocho años de gobierno de EH Bildu. «La ciudad no arranca y se deja llevar por todo lo que hicieron los anteriores. Pero esa inercia se acaba, y Errenteria se quedará ahí, estancada en el bloqueo permanente, las broncas, el descontento por la falta de soluciones a problemas cotidianos. No vale sólo con tener un alcalde que haga gestos y se haga fotos en el ámbito de la convivencia, que, por cierto, ya iba siendo hora», ha reflexionado Andueza.

Para ello, los socialistas plantearán un proyecto de ciudad en el que la convivencia y la calidad de vida tengan un mayor protagonismo. «Lo que Errenteria necesita es tener fuerza y ganas en la figura de su alcalde para poder volver a recuperar su sitio y José Ángel Rodríguez representa estos valores añadidos», explicó antes de dar paso al candidato.

Andueza: «No vale sólo con un alcalde que haga gestos y se haga fotos en el ámbito de la convivencia» Rodríguez: «Hay que hacer barrios más agradables, donde sus vecinos se sientan a gusto y seguros»

Un programa entre vecinos

Una vez presentado, José Ángel Rodríguez declaró que se encontraba con «ilusión y ganas» de liderar el «tercer municipio de Gipuzkoa». Asimismo, ha explicado que su voluntad es la de «crear un proyecto con los vecinos y las entidades, junto con las ideas y proyectos que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento».

Una de sus primeras promesas ha sido la de mejorar la limpieza de las calles de Errenteria, «sin descuidar ningún barrio». También la seguridad ciudadana, «que es una prioridad», para lo que considera que hay que impulsar un nuevo modelo de policía local que sea más cercana, directa y activa, con el objetivo de elevar «los índices de eficacia y eficiencia».

Rodríguez, se ha comprometido también a ampliar las plazas de aparcamiento, de mejorar el tráfico, los servicios públicos y los servicios de mantenimiento urbano, mejorando la conservación y reposición del mobiliario urbano y cuidando parques y jardines. Además, ha señalado que el empleo es otra prioridad porque estos ocho años de gobierno de EH Bildu ha provocado una «pérdida del pulso económico». Con la idea de recuperarlo, anuncia que «ampliarán considerablemente» los planes municipales de empleo, para llegar «a más vecinos y vecinas necesitados».

Sobre el proyecto Lekuona, ha anticipado que será «el buque insignia de nuestra gestión». Por otro lado, no ha querido olvidarse de los barrios, donde «hay que ampliar la actividad cultural, organizando correctamente las infraestructuras culturales, haciéndolas sostenibles y diseñando una gestión de calidad eficiente y eficaz». Esa es precisamente una de las demandas que «reiteradamente» le hacen los vecinos de Errenteria. Por eso, otro de los puntos que ha remarcado en su agenda es la de mejorar los barrios para hacerlos «más agradables y más atractivos, donde sus vecinos se sientan a gusto, orgullosos, seguros en su entorno más cercano».

Por último, Rodríguez ha querido expresar que si consigue la confianza de los vecinos para gobernar Errenteria se centrará «en la justicia social, porque está en el ADN socialista, porque los vecinos son nuestra prioridad y que vivan con una mejor calidad y sus necesidades bien atendidas y porque estamos comprometidos con Errenteria y trabajamos por y para ella».

Así, el PSE-EE buscará retornar a la alcaldía de un munipio que fue bastión socialista con alcaldes como Jose Mari Gurrutxaga, Miguel Buen y Juan Carlos Merino hasta que en 2011, la victoría de EH Bildu hiciera alcalde a Julen Mendoza.