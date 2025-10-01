Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

SANSINENEA

Errenteria

Una jornada memorable para Ekhierri

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55

La de este miércoles no fue una tarde más para los integrantes de Ekiherri, la comunidad energética de Errenteria. Egiluze se convirtió en el escenario de su primer proyecto, que cuenta con un sistema de placas fotovoltaicas que se encuentran en el tejado del colegio. De este modo Ekiherri, que se fundó en 2022, pone en marcha una manera distinta de consumir energía. Un método más respetuoso con el medio ambiente y las personas. Se vieron caras de felicidad y satisfacción entre los socios, quienes animaron al resto de la ciudadanía de Errenteria a sumarse a su proyecto.

