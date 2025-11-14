Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La visita tendrá lugar el 28 del presente mes.
Errenteria

Jantziaren Zentroa organiza una visita al centro de colecciones Gordailua

El 28 de noviembre se realizarán dos visitas guiadas, a las 17.00 horas en castellano y a las 18.15 en euskera

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:10

Jantziaren Zentroa ha organizado una visita gratuita el 28 de noviembre para conocer , el Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación de Gipuzkoa. Ubicado en Irun, Auzolan 4, el Centro guarda miles de objetos artísticos, etnográficos y arqueológicos que son recuerdo del pasado y presente de nuestro entorno rural, urbano e industrial.

La visita comenzará en el lugar en el que se guarda la colección de Jantziaren Zentroa una vez acaban las exposiciones permanentes. Explicaremos cómo se guardan los trajes y que materiales y técnicas de conservación se utilizan. Después de la mano del guia de Gordaiuluase podrán ver las instalaciones del Centro de Colecciones Patrimoniales.

Serán dos visitas guiadas, a las 17.00 en castellano y a las 18.15 en euskera. Para participar en la visita gratuita, que durará una hora, hay que inscribirse previamente, se puede hacer escribiendo al correo jantziarenzentroa@errenteria.eus o llamando a la oficina de turismo de Errenteria al número de téfono: 943 49 45 21.

