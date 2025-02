Isasa piensa ya en el Campeonato de España al que llega en gran forma

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 19 de febrero 2025, 20:44 Comenta Compartir

Dos semanas. Eso es lo que falta para que Ibai Isasa se enfrente al reto de la temporada. Entre el 5 y 9 de marzo, el nadador errenteriarra estará en Sabadell para disputar los Campeonatos de España, la prueba más importante. Para ello, Isasa se encuentra preparado, aunque todavía quedan días para continuar mejorando. Las cosas van bien, y prueba de ello fueron el Campeonato de Comunidades que disputó el pasado fin de semana en Palma de Mallorca con la selección de Euskadi.

Isasa compitió en los 50, 100, 200 y 4x100 estilos. En la prueba corta, el errenteriarra casi consigue su mejor marca, «algo con lo que estoy muy satisfecho». Las buenas noticias vinieron en los 100 metros espalda, «donde bajé mi marca por más de medio segundo». Algo que no lograba desde hace más de año y medio. Con esta marca consiguió un meritorio cuarto puesto.

Por su parte, en la prueba de 200, que no es su fuerte, Isasa mejoró su tiempo respecto a sus dos anteriores competiciones, demostrando que el nivel va aumentando. En este sentido, y a pesar de no haber obtenido medallas, Isasa relata que «las sensaciones fueron muy buenas para estar cargados». De hecho, como destaca, «hacer mi mejor marca en estas condiciones es muy importante, porque demuestra que hay una mejora». No obstante, «nos quedan dos semanas de descarga, por lo que los resultados deberían ser mejores en la siguiente prueba». Como afirma entusiasmado, «creo que voy a llegar muy bien al Campeonato de España, y aunque sea difícil hacer un pronóstico, estoy seguro de que lucharé por algo grande».

A pesar de los buenos resultados, el trabajo no cesa para Isasa. «Volví cansado del viaje, pero los siguientes días hemos entrenado». Todo ello con el objetivo de llegar en la mejor forma a Sabadell.