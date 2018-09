Irabaziz da la «bienvenida» al convenio entre la Diputación y el Puerto La agrupación considera el acuerdo «un paso» para mejorar la actuación ante los incendios M.P. ERRENTERIA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:22

La agrupación de electores Errenteria Irabaziz ha mostrado, a través de un comunicado, una reacción positiva acerca del convenio alcanzado entre la Diputación de Gipuzkoa y el Puerto de Pasaia, que implica la especialización de bomberos en la actuación contra incendios.

Desde Irabaziz afirman que «inicialmente no podemos más que dar la bienvenida al convenio. Esperamos y deseamos que la puesta en práctica suponga un puerto de Pasaia mejor y más seguro. Es un paso que demuestra que la respuesta al incendio ocurrido el pasado 2 de agosto podía haber sido mejor y más eficaz especialmente desde un punto de vista medioambiental». Aún así, desde la agrupación de electores insisten en que «decimos inicialmente dado nos hubiese gustado que desde la Diputación de Gipuzkoa hubiesen constrastado con los ayuntamientos de la bahía el citado convenio», y creen que «posiblemente ni los grupos políticos en Juntas Generales de Gipuzkoa conozcan el contenido» del texto.

Para Errenteria Irabaziz, los responsables no son otros que el PNV y el PSE, y consideran «un mal presagio» que «no haya existido transparencia y no se haya buscado la participación en la elaboración del convenio».

En caulquier caso, para la formación errenteriarra se trata de una medida insuficiente. En su comunicado dan también a conocer que para ellos «este convenio no deja de ser un paso. La Autoridad Portuaria de Pasajes y la Diputación deben y pueden tomar más medidas para que la actividad en el puerto no suponga un problema a la ciudadanía de los pueblos de la bahía».

Además, la agrupación no considera que el convenio cubra otros aspectos como la prevención. Por ello, han afirmado que «es evidente que los problemas que origina el tráfico de mercancías sucias como la chatarra no desaparecen por la aplicación del citado convenio». Además, aseguran que «la emisión de partículas al aire, el ruido etc. pueden y deben ser mitigadas».

Como solución, propone generar «un único punto donde se concentre la descarga de chatarra». Ya que «ello debiese facilitar el optimizar las operaciones y consumo de espacio así como minimizar la generación de afecciones hacia el exterior, incorporando maquinaria adecuada tanto para los movimientos desde los barcos al punto de descarga, como desde este hacia los camiones o ferrocarril, reduciéndose así al mínimo operativo la superficie de almacenamiento».

Para finalizar, Errenteria Irabaziz ha querido recordar que «no estamos en contra del puerto de Pasaia, al contrario, valoramos su existencia y pensamos que se pueden dar pasos para su mejora ya que queremos un puerto al servicio de Oarsoaldea».