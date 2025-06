Investigan una denuncia por estafa en una agencia de viajes de Errenteria

La Ertzaintza investiga una denuncia por estafa en una agencia de viajes de Errenteria. El cierre del negocio ha dejado a al menos medio centenar ... de personas sin sus viajes ya abonados. Kontsumobide recomienda a los afectados «denunciar si se trata de un fraude», además de «recopilar, ordenar y guardar toda la información» y «escribir un relato de lo sucedido lo más pormenorizado posible».

Tras el «inesperado» cierre de esta empresa de viajes ubicada en la calle Pablo Iglesias de la localidad, alrededor de medio centenar de clientes se reunieron el pasado viernes frente al Ayuntamiento de Errenteria para crear una plataforma de afectados para llevar a cabo acción legales conjuntas. Según ha podido saber este periódico, en la Ertzaintza hay ya al menos una denuncia por estos hechos. La dueña de la agencia habría estafado «miles de euros» a varios clientes, han asegurado a DV algunas de las personas afectadas. El local se encuentra cerrado y con un cartel de 'se vende' en su cristalera.

Algunos de los afectados no descubrieron que habían sido estafados hasta llegar a lugar de destino. Una práctica que al parecer era «habitual» por parte de esta agencia, que afirmaba a sus clientes tener el pago realizado cuando no era así. Así lo asegura Javier Sanz, uno de los portavoces del movimiento de pensionistas Duintasuna de Errenteria. «Yo mismo fui testigo de esta práctica en Benidorm», afirma. Allí, este errenteriarra cuenta que vio «a tres señoras del pueblo teniendo problemas en la recepción de un hotel en el que tenían una reserva a través de esta agencia». Por ello, no dudó en acercarse para ver qué pasaba.

«Los empleados comentaron que no se había efectuado el pago para las dos semanas de hotel, y que solo se había recibido una reserva para una sola noche», recuerda. Y es que al parecer, la dueña de la agencia de viajes «intentó quedarse con el dinero». Una cuantía que «superaba los mil euros por persona», indica.

Desde Kontsumobide han informado este mismo lunes de que hay «muchas» personas afectadas por el cierre «inesperado» de esta agencia de viajes de Errenteria. «Si se trata de un fraude, lo pertinente es interponer una denuncia ante la Ertzaintza», advierten desde el Instituto Vasco de Consumo. «Si se había contratado un seguro de viaje, hay que leer las condiciones de la póliza y si procede reclamar a la compañía de seguro», han añadido las mismas fuentes en un comunicado.

Además, para cuestiones relacionadas con viajes combinados (aquellos que aúnan por ejemplo pernoctaciones y viajes en una sola contratación) desde Kontsumobide recuerdan que la autoridad competente es la Dirección de Turismo del Gobierno Vasco.

Kontsumobide es competente en aquellos casos en los que se haya contratado junto con el viaje un crédito vinculado para hacer frente al viaje. En este caso se entiende resuelto el compromiso con el crédito vinculado y habrá que reclamárselo a la entidad financiera.

En caso de no obtener la respuesta adecuada se pude interponer una reclamación el propio Instituto Vasco de Consumo, que recomienda «recopilar, ordenar y guardar toda la información» y «escribir un relato de lo sucedido lo más pormenorizado posible».