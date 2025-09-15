Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

Inscripciones abiertas para las actividades de las asociaciones de mujeres

Martin Sansinenea

ERRENTERIA.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12

Las asociaciones de mujeres de cada barrio de Errenteria han presentado su oferta de actividades bajo el lema 'Mujeres en marcha' para el nuevo curso escolar que está a punto de arrancar. En este curso se ha sumado al programa una nueva asociación, la asociación de mujeres de Auzotzen del barrio de Zamalbide. Por lo tanto, la oferta de este año incluye actividades que organizan asociaciones de mujeres de ocho barrios.

La inscripción se realizará en la asociación correspondiente durante los días 16, 17 y 18, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Para participar en los cursos será necesario abornar la matrícula que cada asociación establece.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Inscripciones abiertas para las actividades de las asociaciones de mujeres