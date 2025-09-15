Inscripciones abiertas para las actividades de las asociaciones de mujeres

Martin Sansinenea ERRENTERIA. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Las asociaciones de mujeres de cada barrio de Errenteria han presentado su oferta de actividades bajo el lema 'Mujeres en marcha' para el nuevo curso escolar que está a punto de arrancar. En este curso se ha sumado al programa una nueva asociación, la asociación de mujeres de Auzotzen del barrio de Zamalbide. Por lo tanto, la oferta de este año incluye actividades que organizan asociaciones de mujeres de ocho barrios.

La inscripción se realizará en la asociación correspondiente durante los días 16, 17 y 18, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Para participar en los cursos será necesario abornar la matrícula que cada asociación establece.