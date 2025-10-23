Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

La inscripción para participar en el 79 Concurso de Villancicos sigue abierta

La fecha límite para apuntarse es el quince de noviembre mientras que los premios ascienden hasta los 1.500 euros para el coro ganador

Martin Sansinenea

Errenteria.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Comenta

El plazo de inscripción para el Concurso de Villancicos estará abierto hasta el próximo 15 de noviembre, sábado. Un año más, Ereintza Elkartea y la Federación de Coros de Gipuzkoa convocan el 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa para coros de jóvenes y adultos, que se celebrará el sábado, 27 de diciembre.

Por segunda edición dicho evento se realizará en Lekuona Fabrika, un lugar «mucho mejor preparado para acoger este tipo de eventos», destacan desde Ereintza Elkartea. Y es que como muchos recordarán, este espectáculo se celebrabrá en la pista de balonmano y baloncesto del polideportivo de Galtzaraborda.

Asimismo, se amplía la demarcación provincial y se convoca sin límites geográficos. Así, pueden participar coros, federados o no, de cualquier lugar de Euskal Herria, así como de otras Comunidades Autónomas. Por su parte, establecen importantes premios de 1.500; 1.100 y 700 euros para los tres primeros coros clasificados, así como dietas de participación y de desplazamientos de los coros.

Se aceptará la participación como máximo de 8 grupos y la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. En esta línea, la inscripción y, en su caso, solicitud de información, se formalizará en la sede de la Federación de Coros de Gipuzkoa por correo electrónico info@federagaf.net.

Las bases para poder participar pueden consultarse en la página web de Ereintza y en la de la Federación de Coros de Gipuzkoa.

