Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Errenteria

Iñigo Iglesias se jugará el campeonato entre hoy y mañana

Martin Sansinenea

Errenteria.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14

Iñigo Iglesias se jugará el Campeonato Internacional IDM de Alemania este fin de semana. Lo hará en el circuito de Hockenheim Ring en dos jornadas que prometen ser apasionantes. Y es que la clasificación provisional de este campeonato está ahora liderada con 194 puntos por Iglesias y con 189 puntos para Oliver Svendsen. Ambos pilotos serán quienes se juegan la primera plaza y ganar el campeonato. Por ello, el errenteriarra destacó en una entrevista a este periódico que «a pesar de estar confiado no puedo relajarme porque los cinco puntos que me separan de mi rival son muy pocos». En este aspecto, él mismo sabe perfectamente cómo puede cambiar una carrera en un momento. «En la última carrera iba líder, y podría haber tenido un colchón de treinta puntos, pero una avería en el motor hizo que abandonase».

Un fallo en la moto que no debe repetirse. A pesar de ello, Iglesias sabe de lo que es capaz. «Empecé con una carrera menos y ahora estoy líder, creo que eso demuestra que puedo llevarme este título», asegura convencido.

Todo ello en un año que no comenzó como esperaba tras su problema con el equipo de Triumph Racing Alemania. Una ruptura con la que «estoy contento porque no estaba agusto en ese entorno».

Pero lo pasado, pasado está, y lo que hay ahora enfrente es la posibilidad de convertirse en doble campeón del IDM, un reto que «sin duda hará que dé mi cien por cien en las carreras restantes».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iñigo Iglesias se jugará el campeonato entre hoy y mañana