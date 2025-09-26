Iñigo Iglesias se jugará el campeonato entre hoy y mañana

Martin Sansinenea Errenteria. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Iñigo Iglesias se jugará el Campeonato Internacional IDM de Alemania este fin de semana. Lo hará en el circuito de Hockenheim Ring en dos jornadas que prometen ser apasionantes. Y es que la clasificación provisional de este campeonato está ahora liderada con 194 puntos por Iglesias y con 189 puntos para Oliver Svendsen. Ambos pilotos serán quienes se juegan la primera plaza y ganar el campeonato. Por ello, el errenteriarra destacó en una entrevista a este periódico que «a pesar de estar confiado no puedo relajarme porque los cinco puntos que me separan de mi rival son muy pocos». En este aspecto, él mismo sabe perfectamente cómo puede cambiar una carrera en un momento. «En la última carrera iba líder, y podría haber tenido un colchón de treinta puntos, pero una avería en el motor hizo que abandonase».

Un fallo en la moto que no debe repetirse. A pesar de ello, Iglesias sabe de lo que es capaz. «Empecé con una carrera menos y ahora estoy líder, creo que eso demuestra que puedo llevarme este título», asegura convencido.

Todo ello en un año que no comenzó como esperaba tras su problema con el equipo de Triumph Racing Alemania. Una ruptura con la que «estoy contento porque no estaba agusto en ese entorno».

Pero lo pasado, pasado está, y lo que hay ahora enfrente es la posibilidad de convertirse en doble campeón del IDM, un reto que «sin duda hará que dé mi cien por cien en las carreras restantes».