«Sin el índice de referencia no podemos evitar la subida de precios»

Martin Sansinenea Errenteria Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35 | Actualizado 21:16h.

Tras pasar el ecuador de la legislatura, la cuenta atrás para los próximos comicios ya ha arrancado. A pesar de ello, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, piensa que «es momento de pensar en la gestión de la ciudad, ya que todavía tenemos un Plan de Mandato que cumplir». Una hoja de ruta en la que hay previstos varios temas como la rehabilitación de espacios públicos.

–Tras dos años de legislatura, ¿cómo valora la gestión de su Gobierno?

–Diría que está siendo una legislatura satisfactoria. El Gobierno de coalición marcó unos objetivos en el Plan de Legislatura, y a este punto de mandato nos encontramos en un grado de ejecución de algo más del 50%. Además, de los proyectos recogidos en el Plan de legislatura, menos del 80% están en marcha. Aquí destacan intervenciones como las del paseo de Gabierrota o la de la calle Beraun. No obstante, también hay mejoras que quizás son menos tangibles, como es el caso de la equiparación en cuanto a condiciones laborales de todas las trabajadoras domiciliarias que trabajan para el Ayuntamiento.

–Hay varios temas que afectan a la localidad. Uno de ellos es, sin duda, la vivienda. ¿Qué opina de la situación habitacional?

–Hay que decir que tenemos un problema grave de vivienda y ello condiciona gravemente los proyectos de vida de la gente. Nos preocupa enormemente, y desde esa preocupación y ese reconocimiento de la realidad tan compleja que vivimos en cuanto al acceso a la vivienda, sí que nos planteamos que tenemos que activar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Lo hemos dicho más de una vez, y precisamente la declaración de zona tensionada viene o responde a esa voluntad de activar cuanta medida haya a nuestro alcance.

–¿Cree que la declaración de zona tensionada está siendo efectiva?

–Seguimos esperando el índice de referencia y eso es un hándicap enorme. Entonces estamos con una declaración que no llega a implementarse en todo su potencial, y por tanto es difícil valorar el efecto de la declaración sin que tengamos todavía el índice.

–A pesar de ello, ¿ha cambiado algo la situación?

–Las agencias inmobiliarias del municipio nos trasladan una idea que nos parece interesante; la adopción de medidas que se ha ido haciendo en este municipio ha retraído el interés de especuladores, y eso ha facilitado que los pisos que haya disponibles sean adquiridos por familias o por personas que quieren vivir en el municipio. Y nos parece positivo.

–El PSE-EE os pide que se movilice el suelo de Gamongoa. ¿Qué opina de ello?

–Hay cuestiones planteadas por el Partido Socialista con las que estamos de acuerdo. Hay que desarrollar Gamongoa. También construir vivienda es parte de la estrategia que hay que implementar. En esta línea, pienso que la construcción de nueva vivienda tiene que ir acompañada de que esa vivienda sea, sobre todo, protegida y pública, eso es importante y desde luego el desarrollo de Gamongoa está previsto en nuestros planes y lo estamos trabajando.

–Otro problema que afecta a la ciudadanía en su día a día es el aparcamiento. ¿Cómo se puede solucionar?

–Me gustaría decir que tenemos un Plan de movilidad que contabiliza tanto el parque de vehículos que tenemos como el número de plazas de las que disponemos para aparcar. Si atendemos a esas cifras vemos que el parque de aparcamientos y el parque de vehículos es equilibrado, otra cosa es que la distribución por zonas no sea la que corresponde a la distribución de vehículos, y eso genera que a veces nos tengamos que desplazar más de lo que nos gustaría para poder aparcar.

–¿Han aumentado el número de plazas disponibles?

–Durante los últimos cinco años se han incrementado 400 plazas de aparcamiento fijas sin contar las temporales, y, efectivamente, vamos en esa lógica de incre

mentar plazas de aparcamiento como las de Pontika o la que se contruirá al lado de la estación de Renfe.

–Por otro lado, ¿cómo ve usted a la oposición en Errenteria?

–La gente que me conoce ya sabe que no me gusta hablar de los demás, pero sí que creo que este equipo de gobierno tiene una voluntad clara de diálogo y de abrir espacios de colaboración y de decisión conjunta, y creo que hay ejemplos de esta forma de trabajo. Por tanto, yo creo en ello y creo que es lo que tenemos que hacer desde la iniciativa del gobierno. A partir de ahí, cada partido decide dónde quiere colocarse y cuál es su forma de responder a sus ofrecimientos.

–El concejal del Partido Popular aseguró que «Errenteria era una localidad polarizada, ¿comparte usted esa opinión?

–No. creo que somos un municipio diverso, eso es una constatación, que lo somos, pero además de serlo ejercemos con orgullo esa diversidad y en ese sentido no creo que seamos un municipio polarizado. Creo que esa diversidad que ponemos en valor la tratamos de trasladar a toda iniciativa municipal y en ese sentido no sé, quizás polarizado esté él o esté su partido pero yo no comparto esa visión.

–¿Cómo manejó el Ayuntamiento aquella visita de Vox a Errenteria el pasado diciembre?

–Creo que en aquella ocasión, la acción tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la iniciativa social fue ejemplar en el sentido de que quisimos mostrar nuestro rechazo a esa presencia. En ese sentido, yo creo que fue una buena noticia que todos los grupos políticos fuésemos capaces de mostrar una misma opinión de rechazo a esa visita y al mismo tiempo hubo una iniciativa popular ciudadana que quiso expresar su rechazo a la visita de la formación. Creemos que la protesta en la medida en que sea pacífica y en la medida en que sea simplemente para mostrar rechazo es necesario, es constructivo y es oportuno.

–Le sorprendió que el concejal del PP firmase ese documento?

–La política municipal a veces da para estas uniones o acciones que para la gente quizás no sean normales, habituales o previsibles, pero yo creo que está bien que la política municipal dé para cosas diferentes.