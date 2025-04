«Nuestra idea es que los niños descubran el rugby y decidan apuntarse»

Martin Sansinenea Miércoles, 16 de abril 2025, 19:54 Comenta Compartir

Es difícil imaginar un deporte en el que para seguir adelante, primero hay que mirar hacia atrás. Tampoco es fácil de entender cómo en un deporte en el que hay mucho contacto físico, barro, y hasta sangre, la deportividad sigue siendo la parte fundamental.

El rugby es diferente. Quienes lo practican y lo siguen lo saben mejor que nadie. No obstante, a pesar de ser tan bonita, lo cierto es que no es la disciplina más practicada. Xabi Sánchez lo sabe y precisamente por ello puso en marcha un proyecto para que el rugby pudiera practicarse en Errenteria. Lo ha logrado. «Todo comenzó de casualidad, en el confinamiento, cuando hice una búsqueda en el archivo municipal acerca del rugby en Errenteria», asegura.

Un descubrimiento «muy interesante», en el que se hablaba de un equipo llamado Orereta Rugby. Tras este primer paso, todo comenzó a rodar. «Conseguí contactar con jugadores de aquella época, y encontré fotos y archivos que demuestran que había afición», destaca.

«Mis amigos del colegio me dicen que deje el rugby para pasarme al fútbol, pero yo les digo que me quedo aquí»

De la historia al césped

Con la certeza de que existió un equipo de rugby en Errenteria Sánchez pensó que sería buena idea retomar esta actividad en la villa. «Con toda esa base, en 2021 planteé a la directiva del Txingudi, equipo en el que jugaba, la opción de montar un equipo en Errenteria».

Con el visto bueno y su ayuda, lo «primero que hicimos fue organizar entrenamientos en Irun», recuerda. Unos entrenamientos a los que «no íbamos demasiadas personas». En este sentido, Sánchez afirma que «vimos que a la gente le costaba un poco ir a Irun, por lo que decidimos empezar a entrenar en Errenteria».

Ahora, y tras mucho esfuerzo, «hemos conseguido tener un día para el rugby en el estadio Mikel Odriozola», asegura con entusiasmo. Los domingos a las 12.00 horas, el óvalo coge el testigo de la esférica, habitual protagonista en el campo.

Una jornada dominical en la que «nuestro equipo de mayores al igual que el de los jóvenes entrena». Y el aumento de deportistas que se apuntan, demuestra que el trabajo se está realizando de la manera correcta. «Cuando comenzamos éramos todos mayores, pero ahora tenemos una decena de jóvenes que vienen a entrenar». Algo que permite tener un equipo sénior y otro enfocado en enseñar.

La cantera del Orereta Rugby quizá no sea la más potente del continente, pero ese no es el objetivo. «Nuestra idea es que los niños descubran el rugby y decidan apuntarse».

«Empecé por los vídeos»

Es el caso de Izei Etxarte, de tan solo nueve años. Alegre y con ganas de jugar al rugby, Etxarte asegura que «comencé a entrenar después de ver algunos vídeos en Internet». Destaca que «me encantó, y por eso intenté buscar un equipo». Una decisión que no es la habitual en los niños de su edad, que se decantan en su mayoría por el fútbol. «Me da igual, porque hago lo que me gusta», dice con las ideas claras. A pesar de ello, y como reconoce entre risas «mis compañeros de clase me dicen que deje esto y me pase al fútbol». A lo que asegura que «no creo que lo haga».

Y es que el rugby, a diferencia de otros deportes, «no permite que nadie se quede atrás», reconoce Sánchez. «Hay otros lugares en los que a partir de una edad ya se hace un equipo A y otro B, pero aquí en el rugby, todos vamos en el mismo barco», asevera.

En este aspecto, algo que caracteriza al rugby es el respeto hacia rivales y colegiado. «Muchas de las personas que vivimos en el mundo del rugby nos quedamos sorprendidos con las actitudes que se dan en otros deportes con los rivales y el árbitro».

Aquí en cambio, «a pesar de que haya una decisión con la que no estás de acuerdo, la palabra del árbitro va a misa, y eso es algo que enseñamos a los niños como Etxarte, a respetar», asegura Sánchez. Otra de las cuestiones fundamentales, es que «cuando empiezan a jugar no les encajamos en una posición». Es fundamental que aprendan lo básico, por ello, «los entrenamientos de los niños se basan en pasar mucho el balón a la mano, sin melés, ni saques de banda», afirma Sánchez.

Para que niños como Etxarte cojan el gusto por el deporte, es imprescindible que tengan figuras en las que fijarse. En el caso de Etxarte, «siempre me ha llamado la atención el jugador Sébastien Chabal». No obstante, Etxarte ya reconoce figuras del mundo del rugby en Gipuzkoa, lo que demuestra que el deporte va creciendo en número de adeptos.

«Uno de mis jugadores favoritos es Manex Ariceta», asegura entusiasmado. Por ello, aunque todavía sea joven, «en algún futuro me gustaría parecerme a él, porque se dedica a esto, y eso sería un sueño».

Para ello, la formación es fundamental. Con esa idea en mente, Orereta Rugby junto a la Federación Guipuzcoana organizaron hace dos semanas un encuentro en el estadio Mikel Odriozola. «Logramos juntar a chavales de distintos equipos, y eso es algo que demuestra que el deporte va avanzando». A su vez, como hace Etxarte, «creemos que los jóvenes tienen que entrenar más a menudo y no tan solo un día». Por ello, en colaboración con el Txingudi, «hacemos que nuestros jugadores entrenen con ellos entre semana».