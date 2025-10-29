El humor gaditano aterriza en Errenteria con tres Chirigotas y un Romancero El undécimo Festival de Carnaval de Cádiz llenará Lekuona Fabrika el próximo sábado a partir de las 18.00 horas

Martin Sansinenea Errenteria Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:40

Por undécima vez, una pequeña parte de Cádiz vendrá a Errenteria con la celebración del festival de Carnaval de Cádiz. El evento, que se celebrará el sábado a partir de las 18.00 horas en Lekuona Fabrika, volverá a traer a la villa galletera el humor más picante.

Para esta undécima edición, «el festival presenta un cartel de figuras destacadas que representan lo mejor de la fiesta gaditana y el espíritu crítico y humorístico de sus agrupaciones», tal y como ha destacado Josean Achúcarro, presidente de Bi Kolorete Kultura Elkartea.

EI público de Errenteria disfrutará de la actuación estelar de la Chirigota 'Los Calaíta' que se presenta con el orgullo de haber obtenido el Primer Premio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) 2025. Su humor negro, originalidad en la interpretacióny atrevimiento en las letras, con su singular tipo que homenajea al humorista Eugenio, la convierte en la gran atracción de la noche.

Por su parte, también estará en la villa galletera la chirigota 'Los muchachos del congelao' del reconocido autor 'EI Canijo'. Este grupo traerá la dosis de inteligencia y compromiso social a la noche. Esta agrupación, cuarto finalista del COAC, aborda temas actuales con ternura y un mensaje sutil. Asimismo, la chirigota 'Una chirigota con sHoNikEt3' brindará su frescura al público. Su energía contagiosa la convierte en una de las favoritas del público joven.

Por último, El Romancero 'Aquí donde me veis por una chispa no soy rey', reconocido con el Segundo Premio de su modalidad, aportará la voz más genuina y auténtica del Carnaval callejero con su sátira política.

Todo ello hará que la del sábado sea una tarde fantástica. «Errenteria es el corazón de este proyecto, donde la alegría del Carnaval se fusiona con nuestra comunidad», ha reconocido Achúcarro.

En esta línea, el presidente de Bi Kolorete Kultura Elkartea se ha mostrado «muy agradecido al Ayuntamiento y a la concejalía de cultura por haber ayudado en la consecución de este espectáculo». Asimismo, Maite Gartzia, concejal de cultura ha destacado que «la asociación Bi Kolorete trae a Errenteria un fantástico evento que todos los años llena el auditorio de humor».

Este año no será menos, puesto que las 500 localidades que tiene Lekuona Fabrika estarán completamente abarrotadas, muestra de que las Chirigotas tienen mucho tirón en nuestra villa. En esta línea, Achúcarro ha recordado que «para quienes no habéis podido conseguir butaca, se ha previsto la retransmisión en directo por streaming a través de YouTube, en el canal de Herri Bizia, o en TDT en el canal de Tele Donosti, permitiendo así, que el evento llegue a todos los aficionados».

El alumnado participa

Además, el festival destaca su compromiso con la cantera local: tres grupos de alumnos y alumnas de 11 años del Colegio Koldo Mitxelena abrirán el espectáculo con una pieza de chirigota compuesta e interpretada íntegramente en euskera, simbolizando la fusión de culturas y la proyección de futuro.

Asimismo, para subrayar el carácter oficial y el arraigo del festival, las agrupaciones serán recibidas el día del evento en la Sala Capitular del Ayuntamiento por la alcaldesa Aizpea Otaegi y parte de la Corporación Municipal. En este acto, la Banda Municipal de Txistularis dará la bienvenida musical con un Agurra, que será interpretada por una pareja de dantzaris, un gesto que simboliza la fusión de la tradición andaluza con la cultura local.