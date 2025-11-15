Las historias de mujeres migrantes, en el centro

Martin Sansinenea Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

El protagonismo será para ellas. Para las mujeres migrantes que han sido madres, y en concreto para sus historias. Zilborra es un proyecto artístico que invita a reflexionar sobre la maternidad y la migración desde la vivencia y la experiencia de mujeres migrantes. «Nace de una necesidad de gritar a la sociedad la realidad que viven las mujeres migrantes aquí», destaca Olatz Amalur de los Santos, de Emanbira Kultur Elkartea.

Por ello, tanto ella como Sihara Nuño, de la librería Noski!, como el fotógrafo Zigor Garro han ayudado a componer una bonita exposición que se inaugurará mañana, lunes, en Xenpelar Etxea. Asimismo, Asmae Essabar, una de las protagonistas de la exposición, también cuenta cómo se ha conformado dicha muestra.

Pero la de Xenpelar Etxea no será una exposición cualquiera. «No es un discurso, es algo basado en experiencias reales, como la que ha vivido Essabar, y eso le aporta un realismo que creo que llegará a los visitantes». Para ello, se han reunido ilustraciones, fotografías y elementos audiovisuales.

«Lo que esta exposición quiere mostrar a través de personas e historias concretas es una realidad universal»

En el caso de las ilustraciones, quienes acudan entre el 17 y el 29 de noviembre a Xenpelar Etxea podrán ver «a mujeres que de verdad han sufrido en el proceso migratorio», tal y como destaca Nuño, encargada de crear dichas ilustraciones. En este aspecto, como asegura «nuestra idea era hacer un libro con los relatos, algo que de momento no es viable, por lo que optamos por recoger esas historias para poder plasmarlas en una exposición que sin duda será fantástica».

De una realidad a una general

Por su parte, Garro, subraya que «este proyecto creado por Olatz, por Siara, que pretende vislumbrar una realidad que es poco conocida, la de las mujeres migrantes madres, ha sido complicado porque cada una cuenta con su vida y juntarlas no es sencillo». Sin embargo, « lo que esta exposición quiere mostrar a través de personas concretas, de personas con nombres y con rostros, en algunos casos, es una realidad universal».

Y es que la realidad que se transmite a través de estas historias ofrece un marco de lo que realmente viven estas mujeres. «Todos cuando pensamos en migrantes por lo general nos vienen a la cabeza hombres, pero las mujeres también migran y muchas veces siendo madres», destaca de los Santos.

Entre esas historias se encuentra la suya propia. «Yo misma viví una situación similar, y es muy duro». No obstante, en dichos momentos no solo ha sabido salir, sino que ahora ofrece ayuda a otras personas que pasan por esa situación. Es el caso de Essabar, cuya historia será una de las tantas que podrán verse en la exposición. «He vivido cosas muy duras que prefiero no comentar porque me voy a emocionar», asegura mientras en su mirada se refleja ese recuerdo que sin duda ha sido complicado.

Por ello, y con el objetivo de conocer estas historias personales que «muchas veces están ocultas», desde Emanbira Kultur Elkartea animan a todos los vecinos de Errenteria a que se animen a acudir mañana a las 18.00 horas a Xenpelar Etxea al acto de inauguración de esta exposición, donde los visitantes y las protagonistas podrán degustar pintxos de distintos lugares del mundo.

Por su parte, quien no pueda acudir mañana podrá visitar la exposición hasta el 29 de noviembre, con un horario de 17.00 a 20.00 horas.