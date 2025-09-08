Hibaika disfruta del primer domingo a pesar del viento

Ilusión y ganas. Eso es lo que se respiró en la embarcación de Hibaika durante el transcurso del primer fin de semana en las ... aguas de La Concha. Una fecha marcada en rojo en la que La Madalen mostró «un buen nivel», tal y como destacó su entrenador Iñaki Mendizabal al finalizar la ronda. Todo ello después de «haber realizado una fantástica clasificatoria en la que quedamos cuartas, lo que nos dio mucha fuerza para el primer domingo».

Una segunda tanda en la que Hibaika bogó desde la tercera calle junto a Orio, Zumaia y Hondarribia. Fue más lenta en términos generales que la primera. Ejemplo de esta diferencia fueron los tiempos. En la ciaboga, Astillero y Donostiarra, las peores de la primera tanda pararon el cronómetro en 05:09, mientras que Orio, la mejor de la segunda tanda en ese tramo lo hizo en 05:16.

Esto dificultó las opciones de las errenteriarras para cumplir uno de los objetivos de la regata, clasificar para la tanda de honor. Finalmente no se logró, pues La Madalen marcó el séptimo tiempo, parando el crono en 10:57.14., un segundo antes que la Ama Guadalupekoa.

«Creo que el segundo fin de semana estará muy igualado, por lo que buscaremos estar adelante»

«Una muy buena regata»

«El viento ha sido el gran enemigo en nuestra ronda, pero a pesar de eso creo que hemos hecho una regata muy buena», asegura el técnico». En este sentido, Mendizabal destaca que «intentamos navegar en la segunda calle, pero Hondarribia no nos ha dejado hacerlo».

Así las cosas, las errenteriarras remarán el próximo domingo en la primera tanda junto a Astillero, Donostiarra y Hondarribia. Será una tanda igualada, ya que las cuatro embarcaciones se encuentran en estos momentos en apenas cinco segundos. Algo a lo que hizo referencia Mendizabal tras finalizar la tanda. «Creo que el segundo fin de semana estará muy igualado, por lo que buscaremos estar adelante». En esta línea, según se prevé en estos momentos, se espera oleaje, lo que haría que la tanda fuese más emocionante.