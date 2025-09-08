Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Las remeras de Hibaika en plena faena en una regata. IÑIGO ROYO

Errenteria

Hibaika disfruta del primer domingo a pesar del viento

La Madalen quedó en séptima posición y remará junto a Astillero, Donostiarra y Hondarribia en la segunda jornada

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

Ilusión y ganas. Eso es lo que se respiró en la embarcación de Hibaika durante el transcurso del primer fin de semana en las ... aguas de La Concha. Una fecha marcada en rojo en la que La Madalen mostró «un buen nivel», tal y como destacó su entrenador Iñaki Mendizabal al finalizar la ronda. Todo ello después de «haber realizado una fantástica clasificatoria en la que quedamos cuartas, lo que nos dio mucha fuerza para el primer domingo».

