Hibaika despide la temporada de bateles con un meritorio quinto puesto

Martin Sansinenea Errenteria Martes, 29 de abril 2025, 20:18

El mérito no siempre es de quien consigue vencer. A veces, el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que se hace no son suficientes ... para quedar en la primera posición. No obstante, lo que sí que es obligatorio es darlo todo hasta la última palada. Un concepto que conocen a la perfección en Hibaika.

El equipo femenino sénior, después de una fantástica temporada de bateles, en la que se alzó con el Campeonato de Euskadi, quiso poner el broche final en Castro Urdiales. Las aguas cántabras fueron testigo el pasado fin de semana del Campeonato de España de Bateles. Un reto mayúsculo en el que las errenteriarras volvieron a casa con un más que meritorio quinto puesto que cierra una gran temporada de batel. En este aspecto, la embarcación formada por Itxaso Murcia, Ane Aiestaran, Maddi Insausti, Amaiur Garcia e Inge Ugarte quedó en la última posición de una final en la que las campeonas fueron las remeras del Club Remo Chapela. La cantera quinta también Además de la trainera sénior femenina, Hibaika también tuvo a su equipo juvenil femenino en competición. Al igual que el equipo sénior, el batel juvenil finalizó en quinta posición. No obstante, lo importante fue que las remeras estuvieron a un buen nivel, mejorando sus prestaciones. En cuanto a la final, las errenteriarras hicieron un tiempo de 10:31, mientras que Astillero, que se llevó la regata, hizo una marca de 10:06. Ahora las traineras Tras la prueba que se disputa este fin de semana en tierras cántabras tocará poner la vista en la competición de traineras, en las que el Hibaika Jamones Ancin competirá de nuevo en la máxima categoría, la Liga Euskotren. Una competición en la que el objetivo será ir creciendo, tal y como se ha hecho en las anteriores temporadas en las que las errenteriarras han logrado mejorar poco a poco. Aquí ganar será casi imposible, ya que hay otras embarcaciones que cuentan con mucha calidad. Por otro lado, cabe destacar que el próximo jueves arrancarán las trainerillas con la participación de dos botes de cadete femenino, un bote juvenil femenino y dos botes sénior.

