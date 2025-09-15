Hibaika cierra una «muy buena temporada» rodeada de su gente en La Concha

Una última regata, una última ciaboga, unas últimas paladas. Fue bonito despedir así una campaña en la que las errenteriarras han vuelto a demostrar ... que tienen nivel de sobra para estar ahí arriba. Así dijeron agur, desde las aguas de La Concha, el escenario más importante en el mundo del remo.

La 'Madalen' bogó en la primera tanda junto a Donostiarra, Astillero y Hondarribia. Durante el primer largo, las errenteriarras tuvieron buenas sensaciones manteniendo la segunda posición solo por detrás de Donostiarra. No obstante, el último tramo antes de la ciaboga como el propio giro no fueron buenos. Las de Iñaki Mendizabala arrancaron últimas el segundo largo en el que las ganas y la calle fueron una buena combinación que les permitieron pasar de cuartas a segundas.

En este aspecto, y como destacó June Mikeo en el micrófono de EITB al finalizar la regata, «estamos satisfechas con el trabajo realizado, pero creo que Astillero no nos ha permitido hacer nuestro trabajo en nuestra calle». Y es que la embarcación cántabra invadió la cuarta calle, mientras Hibaika avanzaba a buen ritmo. A pesar de las banderas de los jueces, «creo que nos ha perjudicado», lamentaba Mikeo. A pesar de ello, como aseguró la remera, estamos satisfechas con el trabajo realizado».

«Hemos dado nuestro nivel, y aunque podríamos haber clasificado algo mejor, la verdad es que me voy muy contento»La Marea Beltza y las remeras celebraron por todo lo alto el final de la campaña demostrando que no hay mejor afición

«Orgulloso del equipo»

Por su parte, Iñaki Mendizabal, entrenador de Hibaika, hizo un balance de la temporada. «Desde mi punto de vista hemos hecho una gran liga», aseguraba. En este sentido, Mendizabal lamentó el hecho de no haber obtenido esa quinta plaza. «Hemos quedado sextas, pero aun así pienso que hemos hecho un gran verano, y por ello solo puedo decir que estoy muy orgulloso del equipo. En cuanto a lo ocurrido en las aguas donostiarras, el técnico afirmó que «hemos dado nuestro nivel, y aunque podríamos haber clasificado algo mejor, la verdad es que me voy muy contento».

Unas palabras que reflejan que en la 'Madalen' se han hecho las cosas como se deben, con trabajo, ganas e ilusión. Tres elementos que seguro volverán la próxima campaña. No obstante, ahora las remeras se merecen un descanso para poder recargar las pilas y así volver con todo.

Por su parte, y aunque no sea algo que se refleje en la mar, Hibaika triunfó fuera del agua, en el puerto, con su gente. La marea beltza acompañó a las remeras antes y sobre todo después de la regata. Amigos, familiares y aficionados se enfundaron en emotivos abrazos con unas remeras que han vuelto a representar a Errenteria en el más alto nivel. Por ello, todo ese gentío bailó y cantó al término de la regata, con música, demostrando que además de ganar, lo que importa es tener una afición como la de Hibaika.