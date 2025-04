«Haber competido de esta manera ante el líder te deja una muy buena sensación»

Martin Sansinenea errenteria. Jueves, 17 de abril 2025, 19:56 Comenta Compartir

A veces un empate puede saber como una victoria, si no que se lo pregunten al Touring KE, que logró un meritorio empate ante el Antiguoko, líder de la clasificación y que domina la liga con puño de hierro desde la primera jornada.

No obstante, el liderato se le ha escapado al Antiguoko tras el empate en Fanderia dejando que el Intxaurdi se alce en lo más alto de la clasificación. Y es que el encuentro no fue el esperado, ya que el equipo donostiarra no estuvo cómodo.

«Creo que salimos enchufadas desde el primer minuto, y eso nos permitió ver que éramos capaces de hacer algo ante un rival que era muy complicado», asegura Arantza del Puerto, entrenadora del Touring. En este sentido, destaca cómo sus jugadoras «le jugaron de tú a tú a un rival que a priori es mucho más fuerte».

Una actitud que al equipo no se le vio en las últimas jornadas. Y es que los partidos ante el Beti Gazte y Oiartzun dejaron al conjunto galletero algo tocado por el discreto juego que mostraron. «Si se ven esos partidos y el del Antiguoko parece que son dos plantillas distintas», afirma Arantza del Puerto.

Por ello, como asevera, «estoy satisfecha de que el equipo saliera a por todas». En este aspecto, y a pesar del empate, la entrenadora afirma que «tuvimos opciones incluso de ganar, pero no estuvimos acertadas de cara a portería».

Algo que queda en segundo plano porque el Touring logró algo que muy pocos han conseguido, dejar a cero a un equipo al que se le caen los goles. Ahora, tras ese encuentro tan bueno, el equipo descansará hasta el fin de semana del 4 de mayo. «Después de haber hecho un gran partido nos toca descansar, pero espero que las jugadoras vuelvan descansadas y con ganas de finalizar la liga de este modo», asegura la entrenadora. Tras el parón, el Touring se medirá al Lagun Onak lejos de Fanderia.