«Nos gustaría volver a tocar en casa»

La música es uno de los pilares de la cultura. Errenteria lo sabe bien, porque son cientas las personas que dedican horas de su tiempo a cantar, a tocar instrumentos o a componer. «Creo que Errenteria es un sitio en el que se valora mucho la cultura», reconoce Nagore Fernández, integrantes del grupo Radio Rebelde y Trouble Woman.

No obstante. la artista, acostumbrada a realizar espectáculos en directo en localidades como Donostia, Irun o Pamplona. cree que «en Errenteria tenemos más problemas que en el resto de localidades para poder aportar nuestro granito de arena a la cultura». Y es que como destaca, «creemos que podemos hacer conciertos en directo que aportarían mucho, pero de momento no tenemos esa opción». Una situación que se agrava «cuando es una entidad privada la que organiza el concierto, como puede ser el caso de un bar». Algo que le da «mucha pena, ya que siendo de aquí lo que más ilusión me hace es poder tocar en casa, frente a mi gente».

Nagore Fernández reconoce lo complicado que resulta conseguir los permisos necesarios para ofrecer un concierto. «En nuestro caso, hemos intentado organizar conciertos, pero por el tema del ruido no se han podido sacar adelante. Sin embargo, creo que hay otras actividades que también pueden hacer ruido y aún así se llevan a cabo». La artista recuerda que «una vez intentamos hacer un espectáculo en una terraza de un bar de la Alameda, pero nos denegaron el permiso por los ruidos que podría ocasionar. Sin embargo, en la misma Alameda hay bastante ruido el fin de semana y actuar allí no cambiaría mucho esa situación».

«Si tenemos que tocar a un cierto volumen para no causar daños, estamos dispuestos a medirlo sin problemas»

La cantante de Radio Rebelde admite que están dispuestos a medir el volumen de sus actuaciones si fuera necesario, «pero nunca hemos llegado a ese punto porque no se da la opción de actuar ni siquiera». Lo que «pone en peligro la celebración de los conciertos en directo». En comparación a otras localidades, cree que «conseguir tocar en Errenteria es un suplicio». En este sentido, recuerda que en Irun, «no es tan complicado lograr un hueco para tocar música».

Además, es de la opinión de que en la localidad irundarra «guardan sitio para los artistas locales en sus fiestas». Algo que le parece «completamente respetable, ya que son los lugares de origen donde se tienen que escuchar a los artistas». En su caso, han pedido actuar en Madalenas «varias veces», pero no lo han podido hacer, «cuando es algo que pensamos que debería ser natural al ser un grupo de Errenteria». En este punto, recuerda el concierto que ofrecieron en la sala La Zentral de Pamplona como teloneros de La Guardia ante 850 personas. Sí ha actuado con el grupo Trouble Woman en Errenteira, «pero en el Atlantikaldia».

«No sé si tiene solución»

Tras mucho tiempo intentando buscar una explicación, Fernández asegura que «no sé si tendrá una solución, ya que intentar hablar con alguien es complicado», sostiene. Sin embargo, asegura entusiasmada que «lo intentaré todo para que Radio Rebelde suene de nuevo en casa, en Errenteria».

Porque el grupo sí ha tocado en alguna ocasión en casa. «Recuerdo una vez en la que hicimos un concierto en el bar Errota fuera de las Madalenas». De hecho, como subraya, «fuimos contratados por el propio establecimiento y el concierto fue un éxito, la gente lo pasó en grande mientras comía y eso es algo importante».

«Siendo de Errenteria, lo que más ilusión me hace es poder tocar en casa, frente a mi gente»

Sin embargo, recuerda que «tras el concierto, desde el Ayuntamiento se reclamó un pago por la utilización del espacio público para tocar en la calle». Una situación que «me apenó mucho, ya que desde mi punto de vista hicimos algo de interés y lo hacemos porque nos gusta».

Por ello, Fernández pide que «en Errenteria exista una mayor flexibilidad a la hora de poder organizar conciertos en bares o establecimientos, ya que son actividades que desde mi punto de vista son capaces de crear un fantástico ambiente en el pueblo».

