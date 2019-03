El gran circo del carnaval se llenó en su función matinal del viernes flaco Tanto profesores como alumnos de Errenteria Musikal, se animaron a vestirse con gorros de paja y petos vaqueros para bailar al son de la 'Comparsa de Jardineros' de Sarriegi. Los 'txikis' de Koldo Mitxelena y de Bizarain Ikastola desfilaron por el centro y por Beraun MIKEL PÉREZ Sábado, 2 marzo 2019, 00:46

El viernes flaco suele ser el día en el que los centros escolares celebran por las calles el carnaval y el día de ayer no fue una excepción.

Los más madrugadores (con permiso de la Banda Municipal de Txistularis que anunció con su Diana la llegada de este día por Casas Nuevas, Iztieta y Alaberga) fueron los txikis de Koldo Mitxelena Herri Ikastetxea que al filo de las 11.30 de la mañana abandonaban su edificio de Biteri en comparsa para mostrar a toda la villa de lo que son capaces. Se pudo observar una gran variedad de personajes de circo entre los bailarines: payasos, presentadores, magos, mimos e incluso animales de circo.

Su presencia se fue haciendo presente por el barrio de Iztieta, Alaberga y calle Biteri hasta llegar a la Herriko plaza, donde llegaron bailando esos temas que llevan semanas ensayando, como la canción 'This is me' de la banda sonora de la película 'El Gran Showman'. En esta ocasión, como bien saben las madres y padres que les fueron siguiendo durante todo el recorrido, el 'gran show' fueron ellos.

Bizarain desfiló por Beraun

Más allá del centro también saben pasárselo bien y prueba de ello es el gran desfile que organizaron los padres, madres profesores y alumnos de Bizarain Ikastola en el barrio de Beraun.

En esta ocasión la temática circense quedó de lado para recordar los Euskal Inauteriak. Decenas de ziripots, lamias o galtzagorris partieron después de comer del propio centro escolar para llevar la marcha a las diferentes calles del barrio. La fiesta llegó a su punto más álgido en la plaza Pablo Sorozabal donde los participantes, de todas las edades, formaron y llenaron un gran corro para cantar y bailar unos junto a otros. Ahora, solo les queda disfrutar del fin de semana con familia y amigos antes de volver a clase, algo que no sucederá hasta bien entrada la semana que viene.

Orereta y Errenteria Musikal

Tras una mañana bastante ajetreada, el circo pudo descansar un rato por la tarde cediendo el testigo a los Euskal Inauteriak de Orereta Ikastola y a la Comparsa de Jardineros organizada por Errenteria Musikal.

El grupo de Orereta partió desde su centro situado en la plaza Koldo Mitxelena y cruzaron la calle Maria de Lezo, Xenpelar, Herriko plaza, y Calle de en Medio hasta llegar a su otro centro de la plaza Lehendakari Agirre ataviados con sus disfraces clásicos de la mitología vasca.

Por su lado, tanto profesores como alumnos de Errenteria Musikal, se animaron a vestirse con gorros de paja y petos vaqueros para bailar al son de la 'Comparsa de Jardineros' compuesta por Raimundo Sarriegi.