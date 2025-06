El Gobierno Vasco tenía ya 19 reclamaciones en 2024 contra la agencia de viajes de Errenteria

El Gobierno Vasco asegura que durante el pasado año ya recibió un total de 19 reclamaciones por parte de clientes de la agencia de ... viajes de Errenteria acusada de haber estafado a decenas de personas, después de que su propietaria optara la semana pasada por bajar la persiana de manera inesperada y sin haber cumplido con «muchos» de los contratos que había suscrito. Con motivo de esos expedientes abiertos desde el verano de 2024, el pasado lunes, tres días después de que medio centenar de afectados se concentraran frente al ayuntamiento errenteriarra para crear una plataforma de víctimas, la Dirección de Turismo y Hostelería del Ejecutivo autonómico hizo efectivo el cese inmediato de actividad del negocio así como la imposición de una sanción de 35.000 euros a la propietaria. Fuentes de Turismo confirman que el comercio ha sido dado de baja ya del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi.

En concreto, las 19 reclamaciones se han formulado a través de una doble vía. Por un lado, ocho denuncias fueron formuladas en Kontsumobide, que únicamente es competente en aquellos casos «en los que se haya contratado junto con el viaje un crédito vinculado para hacer frente a dicho trayecto».

Las once restantes tuvieron que ser presentadas en la Dirección de Turismo, al tratarse de paquetes o viajes que conjugan pernoctaciones y viajes en una misma contratación, circunstancia para la que el Instituto Vasco de Consumo no está cualificado. Son estas once reclamaciones las que han derivado en la reciente orden de cese del negocio y en la sanción de 35.000 euros. Fuentes de Turismo explican que la cuantía de la multa obedece a dos sanciones graves: por un lado, por no dar contratos en las reservas que se realizaban, y por otro, por no tener una garantía constituida.

Por su parte, el cese de la actividad es una sanción accesoria, al intuirse que la agencia ha venido incurriendo en un fraude. En este sentido, según ha podido saber este periódico, una pareja de recién casados ya vivió una experiencia desagradable similar en 2023, cuando dejó la organización de su luna de miel en esta agencia de Errenteria y se encontró con que no tenían reservados alojamientos por los que ya habían pagado. Los afectados lo achacaron a algún malentendido con la agencia.

Demora

Desde la Dirección de Turismo y Hostelería confirman que la notificación del cierre del establecimiento y la sanción económica tuvo que ser entregada en mano a la agencia este pasado lunes, ya que, según inciden, en varias ocasiones que habían intentado la comunicación de manera telemática no se pudo lograr. Una circunstancia esta que –apuntan– ha hecho que el proceso se haya demorado. En este sentido, desde Turismo aseguran que la sanción económica no ha sido abonada hasta el momento por parte de la dueña del establecimiento.

Por su parte, algunas de las personas que ya el año pasado presentaron una queja formal contra la agencia de viajes –por casos como haberse encontrado sin billetes de avión estando ya en el aeropuerto o encontrarse sin una habitación ya en la recepción de un hotel al otro lado del Atlántico– señalaron ayer a este periódico que la clausura del negocio «llega tarde, porque ha pasado ya casi un año desde que en agosto denunciamos la situación en Kontsumobide». Uno de los afectados asegura que «el pasado verano cerca de 40 personas ya nos movilizamos y creamos un grupo de WhatsApp para estar en contacto. Y también pusimos el caso en manos de distintos abogados».

Uno de los denunciantes, que pide preservar su anonimato, recuerda que «fue entonces cuando la propietaria cambió de mayorista, lo que nos hizo pensar que la mujer cambiaría de proceder y acabarían los problemas. Está claro que no fue así. Pensamos que estos últimos casos se podían haber evitado de haberse tomado cartas en el asunto desde el principio. Es curioso que la orden de cierre llegue justo cuando 50 afectados se reúnen frente al ayuntamiento para crear una plataforma y llevar a cabo acciones legales conjuntas». En este sentido, este pasado martes, un día después de la resolución de Turismo, una veintena de perjudicados se concentró junto a la agencia para protestar por la situación.

«Guardar toda la información»

En el caso de Kontsumobide, son ocho los expedientes sancionadores abiertos tras la presentación de una denuncia contra la agencia durante el pasado año. Fuentes oficiales aseguran que tres de ellos han conllevado ya una sanción firme por cuantías de entre 5.000 y 9.000 euros, como consecuencia de que la agencia no aportó la documentación requerida para tratar de esclarecer las situaciones. También recuerda que desde la apertura de un expediente hasta su cierre, los trámites se pueden dilatar «hasta seis meses porque hay unos plazos administrativos que cumplir».

Asimismo, desde Kontsumobide recomiendan para este tipo de casos «interponer una denuncia ante la Ertzaintza». Para ello, es esencial «recopilar, ordenar y guardar toda la información». Además, al contratar un viaje, hay que «prestar atención a las condiciones del seguro y, si lo estimamos conveniente, contratar un seguro para todo tipo de situaciones imprevistas».

Más de 70 denuncias

Hasta el momento la Ertzaintza ha recibido más de setenta denuncias por posible estafa desde agosto del pasado año, en algunos casos de «miles de euros», según aseguran algunas de las personas perjudicadas. Por este motivo, la Policía vasca contactó con la propietaria del negocio, que el sábado se personó en la ertzain-etxea de Errenteria.

En Turismo recuerdan que «los afectados tienen que comprobar cómo está la situación del seguro del viaje además de comprobar toda la documentación que tienen y para ello la denuncia ante la Ertzaintza es fundamental».